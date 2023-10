Questa sera (ore 21) la 2^ puntata stagionale di “Time Out”; Ospiti Marco Gazzotti e Alessia Mazzon

Ritorna questa sera alle ore 21 “Time Out”, il format di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo More News. Titolo del secondo appuntamento stagionale è “Casa dolce Casa”, visto che la puntata sarà trasmessa dal PalaManera, la casa della Lpm Bam Mondovì, ma anche come buon auspicio per gli impegni casalinghi del week-end di Cuneo e Pinerolo, che scenderanno in campo tra le mura amiche rispettivamente contro Vallefoglia e Novara.

Ospite nella suggestiva location del PalaManera sarà l’allenatore della Lpm Marco Gazzotti, destinatario di un collegamento a sorpresa. Da Macerata, invece, è previsto il collegamento con la forte centrale, nonchè ex pumina Alessia Mazzon (Cbf Balducci Macerata). Numerose, come di consueto, le interviste che andranno in onda nel corso del programma e che vedranno come protagonisti Daris Amadio (Fut. Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Pinerolo), Adelina Ungureanu (Pinerolo), Emanuele Aime (Cuneo), Julio Velasco (Uyba), Giorgia Zannoni (Uyba), Rebecca Piva (Uyba), Valeria Caracuta (Melendugno), Bruno Napolitano (Melendugno) e Salì Coulibaly (Mondovì).

Ricordialmo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.