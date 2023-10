Volley A1F, domani sera Cuneo sfida Vallefoglia degli ex Pistola e Petruzzelli. Tanase: "Attaccabili" (VIDEO)

Domani sera, sabato 21 ottobre alle 20.30, si gioca al palasport di Cuneo per la terza giornata del campionato di serie A1 femminile.

La Honda Olivero S.Bernardo di coach Massimo Bellano si appresta ad affrontare Vallefoglia, squadra ambiziosa che aspira ad un piazzamento al sole nel torneo: l'obiettivo della compagine allenata dei due ex tecnici delle biancorosse, Andrea Pistola e Domenico Petruzzelli, è quello di arrivare tra le prime otto della regular season e centrare i playoff. Saranno due anche in campo le ex giocatrici di Cuneo: Alice Degradi ed Agnese Cecconello.

Le piemontesi vogliono dimostrare da subito che, in questa stagione, non solo la salvezza è a portata di mano, ma la squadra aspira a qualcosa in più. Proprio come le avversarie. Fino a questo momento una vittoria ed una sconfitta per entrambe nelle prime due giornate.

A presentare la sfida ai nostri microfoni la schiacciatrice Alice Tanase, che fa il punto sui match andati in archivio: "Pinerolo era alla nostra portata e l'abbiamo portata a casa, traendo spunti su dove e come possiamo migliorare. Con Conegliano era un'altra storia: bisognava solo giocare con spensieratezza, consapevoli che occorreva spingere tanto. Loro in questo momento sono tanto lontane da noi, ma ciò non ci deve scoraggiare. Anzi, ci ha dato una spinta in più"

Alice finora ha risposto presente alle chiamate di Bellano: "Sono contenta di aver potuto dare il mio contributo nelle prime due partite. Con Pinerolo mi è riuscito meglio nella seconda un po' meno, ma non era facile. Entrare da fuori è complicato".

Tanase è ottimista sul gruppo: "Possiamo migliorare tanto e ogni giorno andiamo in palestra per alzare il livello".

Sulla partita che le aspetta: "Come tutte le squadre anche Vallefoglia ha dei punti deboli sui quali è attaccabile, sta a noi scoprirli e puntare proprio lì. Sono convinta che sarà una bella partita".

Ricordiamo che grazie all'impegno del suo nuovo main sponsor Honda Motor Europe Ltd. Italia, Cuneo Granda Volley mette a disposizione degli appassionati di pallavolo 1.500 posti in tribuna rossa a soli 2 euro, un importo che va a coprire i costi di gestione.

I biglietti a tariffa promozionale saranno acquistabili online sul sito www.liveticket.it fino alle 12 di domani.