Maltempo, è allerta meteo anche domani: le Regioni a rischio

(Adnkronos) - Non si attenua il maltempo sull'Italia. Anche domani, sabato 21 ottobre, molte Regioni saranno flagellate da temporali, piogge, raffiche di vento e mareggiate.

L'allerta meteo per la Toscana è stata prorogata dalla Protezione civile fino a sabato 21 ottobre. Su tutta la Regione ci saranno temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico, vento forte e mareggiate. La perturbazione interesserà inizialmente le province nord occidentali, per poi estendersi in serata e nella giornata di domani al resto della regione. Sono possibili forti temporali. Sono previsti venti forti da sud, con raffiche fino 70-90 km/h sulle zone centro-meridionali, mentre sull’Appennino raffiche fino a 90-100 km/h , con intensità anche maggiori sulle zone di crinale.

Domani, sabato, venti di Libeccio con raffiche fino a 60-70 km/h sulla costa e sui crinali appenninici. Mare molto mosso, localmente agitato a nord di Capraia.

Nelle prossime ore piogge e temporali continueranno a interessare la Liguria, come confermato dal bollettino Arpal: l’allerta gialla prosegue su parte della Regione con orari diversificati e anche domani permarrà una bassa probabilità di temporali forti sul centro-levante.

“Abbiamo superato queste complesse ore di allerta arancione senza particolari danni, ma è necessario rimanere vigili sul fronte meteo almeno fino alla tarda serata di oggi, dato che è attualmente in vigore l’allerta gialla - spiegano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - Il primo ringraziamento va alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco e a tutti quelli che in queste ore, anche notturne, hanno lavorato per monitorare la situazione, pronti ad intervenire in caso di necessità. Un pensiero di vicinanza alla Costa Azzurra, che ha subito gravi danni per il maltempo ed è stata colpita da una vasta alluvione: come Regione Liguria siamo pronti a fornire tutto il supporto necessario”.

Prosegue l'allerta meteo gialla, diramata dal centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia a causa della perturbazione che sta interessando anche Milano. Lo fa sapere il Comune, precisando che l'allerta riguarda il rischio idrogeologico, idraulico, temporali e vento forte.

Palazzo Marino suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, evidenziando inoltre che "è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".

Il centro operativo comunale della Protezione civile - assicura il Comune - sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

La Protezione Civile della Campania, si legge in una nota, ha emanato un avviso di "allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle 6 di domani mattina, sabato 21 ottobre, alle 6 di domenica 21 ottobre su tutta la regione". "Potranno verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. Le precipitazioni saranno in attenuazione dalla serata di domani. Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi", si legge ancora. "In considerazione della possibile grandine e della presenza di raffiche di vento si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture (anche mobili e temporanee) e del verde pubblico. Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Protezione civile regionale", conclude la nota.