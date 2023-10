Meloni si separa da Giambruno, la notizia sulla stampa straniera

(Adnkronos) - La notizia della separazione di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, annunciata dalla stessa presidente del Consiglio in un post su X, finisce con grande risalto anche sui siti stranieri. "Il primo ministro italiano si separa dal compagno dopo i suoi commenti sessisti in Tv", titola la Cnn, che nel pezzo ricorda i 'precedenti' del giornalista, che lavora per Mediaset, "la tv degli eredi di Silvio Berlusconi, il premier scomparso alleato della Meloni".

Stesso titolo per il britannico "Guardian", che pure ricorda le gaffe precedenti di Giambruno, mentre il "Financial Times" parla di "commenti sessualmente inappropriati' dall'ormai ex compagno della Meloni. Il quotidiano della City ricorda che la premier è una sostenitrice dei "valori della famiglia tradizionale, che si oppone fermamente all'aborto, ai matrimoni gay e alla possibilità per le coppie Lgbt di crescere bambini" e sottolinea come il comportamento di Giambruno, "davanti e fuori dalle telecamere è diventato sempre di più un peso politico per la premier".

"Dopo la diffusione di registrazioni compromettenti, Giorgia Meloni si separa da Giambruno, suo compagno da dieci anni", titola l'edizione francese dell'Huffington Post, mentre Le Figaro sottolinea "la situazione imbarazzante per la leader ultraconservatrice, al potere da un anno e che si era presentata durante la campagna elettorale come 'una madre cristiana'".

"Il giornalista, compagno della premier, è stato registrato mentre faceva commenti sessisti a una collega di lavoro", scrive lo spagnolo El Pais nell'articolo dedicato alla rottura tra Meloni e Giambruno, mentre El Mundo, nel dare la notizia, ricorda che la premier "è cresciuta in un matriarcato e questo le dà carattere: forse è questa la ragione del suo femminismo estremo".

"Dopo dieci anni insieme, Giorgia Meloni ha annunciato la separazione dal compagno Andrea Giambruno. Erano settimane che si speculava sulla fine della relazione", scrive la tedesca Frankfurter Allgemaine Zeitung. "Giorgia Meloni si separa dal suo partner", titola 'Die Welt'. Ieri, scrive, "erano state rese pubbliche le dichiarazioni rilasciate dal giornalista a margine della sua trasmissione su Rete4, registrate a sua insaputa". "Giorgia Meloni annuncia la separazione dal compagno", titola a sua volta 'Der Spiegel' annunciando la notizia.