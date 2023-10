Napoli, Osimhen e Rudi Garcia: la vigilia calda verso Verona

(Adnkronos) -

Il Napoli in fibrillazione prima del match con il Verona. L'allenatore Rudi Garcia non ha gradito il trattamento ricevuto da alcuni media dopo la sconfitta con la Fiorentina, con voci di esonero e rumors su altri tecnici contattati, Antonio Conte in primis. Nelle ultime ore, poi, le news sul rapporto tra il club e Victor Osimhen, tra l'altro fermo ai box per infortunio, non hanno aiutato.

"Abbiamo letto delle ricostruzioni forzate delle parole del presidente De Laurentiis rispetto alla questione Osimhen. Meglio chiarire. Il Presidente De Laurentiis non ha detto nulla di negativo nei confronti di Victor, solo che dopo una lunga trattativa, culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, Victor ha avuto un ripensamento", spiega il Napoli sul proprio sito tornando sulle parole del presidente e sul rinnovo che ancora non si è concretizzato.

"La speranza del Presidente De Laurentiis è che si tratti solo di una pausa di riflessione -sottolinea il club azzurro-. Nelle prossime settimane, complice anche il fatto che Victor dovrà restare fermo per la riabilitazione, De Laurentiis, Osimhen e il suo agente Roberto Calenda si incontreranno per parlare del futuro, nella massima serenità. Leggere che ci sia gelo tra Osimhen e il Napoli è totalmente fuori luogo".

"Io sono sereno e sono tranquillo. Dire che non ho apprezzato il post-Fiorentina è dire poco, c'è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti", dice Garcia in conferenza. "Però tengo a ringraziare i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tifosi che mi hanno incoraggiato. Ho trovato molto esagerato il post-gara dopo la Fiorentina, ho trovato il tutto molto sproporzionato. Non sono stato contento, ma ciò che conta è il mio rapporto con la squadra, con lo staff, con i dirigenti. Subito dopo la gara contro la Fiorentina, è arrivato il supporto dei miei dirigenti e ancor più specificamente ieri quello del mio presidente", aggiunge alla vigilia del match con il Verona.

"I tifosi che mi hanno incoraggiato, mi hanno detto di non mollare, di non ascoltare, di non leggere. Quindi li ringrazio. Anche da parte della stampa le critiche vogliono essere costruttive, ma non da parte di tutti voi. C'è stato qualcosa di esagerato. Adesso so chi sono i miei amici e i miei nemici", afferma.