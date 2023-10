Superenalotto, combinazione vincente di oggi 20 ottobre 2023

(Adnkronos) - I numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 20 ottobre 2023. Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Sono stati realizzati cinque '5' che vincono 25.115 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso sale a 73 milioni di euro.

La combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 14, 21, 24, 49, 71, 81. Numero Jolly: 5. Numero SuperStar: 17.

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'app del Superenalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La prossima estrazione è in programma domani, sabato 21 ottobre 2023. Dal 7 luglio infatti è prevista un'estrazione aggiuntiva tutti i venerdì a sostegno dell'Emilia-Romagna. Nei giorni di estrazione si può giocare fino alle 19.30. L'estrazione avviene alle 20.