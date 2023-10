I Produtori presenti a TUTTOMELE venderanno le mele nelle nuove cassette

Per dare maggiore risalto alla specificità del territorio, i produttori di mele presenti alla Fiera nazionale Tuttomele di Cavour dal prossimo 4 novembre al 12 novembre, hanno creato in collaborazione con la Procavour due nuove cassette: una per la frutta standard ed una per quella biologica.

Entrambe caratterizzate da una grafica accattivante, recano i loghi di TUTTOMELE™, del CIFOP (Centro Incremento Frutticultura Ovest Piemonte) della Strada delle Mele del Pinerolese e di tutti i 14 Comuni che fanno parte dell’Associazione della Strada delle mele.

E’ un bellissimo packaging che oltre a dare risalto al prodotto, mette in evidenza la sinergia del territorio