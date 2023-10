A Garessio un convegno sulla castagna e la sua importanza per il territorio

Si è svolto sabato 21 ottobre nella splendida cornice di Villa Gobbi a Garessio, il convegno: “Castagna e territorio. Quali collaborazioni possibili?”. L’incontro organizzato dal Comune di Garessio, nella persona dell’assessore comunale agli eventi e manifestazioni Paola Gula, ha visto la partecipazione del sindaco di Garessio, Ferruccio Fazio, del sindaco di Chiusa di Pesio, Claudio Baudino, dell’assessore agli eventi e manifestazioni del comune di Cuneo, Sara Tomatis, e di Massimo Gula in rappresentanza della Fondazione C.R.C.



Il convegno è stato preceduto dalla tipica colazione tradizionale a base di latte e castagne offerta dall’azienda agricola Duduro, di Garessio, una delle più antiche presenti nel territorio, che ancora oggi produce in maniera tradizionale formaggi vaccini, ovini e caprini, confetture, marmellate, succhi di frutta e, ovviamente, crema di castagne garessine, che vengono trattate con il classico metodo dell’essiccazione tramandato di generazione in generazione. Tutti prodotti naturali e a km0 che possono essere acquistati direttamente in agriturismo o nel punto vendita nel centro del paese.

Al centro del dibattito la possibilità che un prodotto come la castagna possa diventare motivo di comunicazione e di valorizzazione del territorio, mettendo in rete e lavorando in sinergia, tutte quelle realtà ricche di boschi di castagni che producono frutti conosciuti in tutta Italia e nel mondo, che già singolarmente sono attrattiva per intenditori e turisti.

“L’unico modo corretto per promuovere questo prodotto è fare sistema – dichiara l’assessore Paola Gula – ed è per questo che ne abbiamo voluto parlare con i rappresentati del comune di Cuneo, reduci dalla straordinaria fiera del marrone e con quelli del comune di Chiusa Pesio, che in questi giorni propongono la festa del Re marrone. Perché credo che sia giusto fare sistema con loro, lavorare tutti assieme con le nostre diverse eccellenze, per far conoscere il territorio nella sua globalità”.

La Garessina è un prodotto tipico del territorio di Garessio, più piccola del noto marrone ma altrettanto ricercata e amata. La castagna Garessina trova diffusione nell’Alta Valle Tanaro e Valli Mongia, Bormida, Casotto e Pennavaire, in quanto siti storici di produzione.

La castagna Garessina è coltivata in terreni ricchi di sostanza organica e/o residuo organico, generalmente privi di calcare e con ph sub acido, che conferiscono al frutto particolari caratteristiche organolettiche.

I castagneti sono siti a quote comprese tra i 650 e i 1300 metri. Nel corso degli anni si sono evolute e diffuse cultivar specifiche in funzione delle caratteristiche ambientali, degli areali di produzione. così sul territorio dei Comuni sopra citati, ha trovato diffusione la castagna conosciuta per la sua dolcezza, delicatezza e da tempo commercializzata come 'Garessina'.