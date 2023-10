“Acclimatiamoci: Uomo Vs Ambiente” a Borgo. Il programma dell'ultima giornata

Sono in corso a Borgo San Dalmazzo le Giornate dell'Ambiente “Acclimatiamoci: Uomo Vs Ambiente”, per riflettere e sensibilizzare sulle responsabilità che ognuno di noi ha rispetto a questo tema.

Oggi, sabato 21 ottobre, è l'ultima data di appuntamenti per celebrare le meraviglie del nostro territorio e, contestualmente, dare voce alle criticità del territorio stesso con particolare attenzione, al tema dell’“ACQUA”.

Questa mattina, sabato 21 ottobre, il laboratorio “L'onda” per i bimbi dai 3 ai 7 anni nella biblioteca civica Anna Frank a cura di Ilenia Giraudo, Chiara Ferrero e Rita Giordano. Attraverso l'immersione sensoriale nell'elemento acqua, attività di lettura, , grafico-costruttiva e di pittura.

Si prosegue nel pomeriggio alle 15 con la passeggiata “Le antiche vie dell'acqua” con ritrovo presso Palazzo Bertello, alla scoperta degli antichi sistemi irrigui sul territorio borgarino a cura di Walter Cesana.

Infine alle 20.45 all'auditorium la proiezione del docufilm “Ocean Warriors-chasing the thunder” a cura della ONG Sea Shepherd.