Acqua non potabile a Cuneo: da non usare per fini alimentari

L’ente gestore del servizio idrico cuneese ACDA ieri sera, venerdì 20 ottobre, ha chiesto alla Sindaca Patrizia Manassero di predisporre e firmare una ordinanza di non potabilità dell’acqua del Comune di Cuneo. A seguito delle piogge abbondanti, nel pomeriggio, ACDA aveva già segnalato alla popolazione, in via precauzionale, che per alcune ore l’acqua dei rubinetti sarebbe potuta essere torbida, in conseguenza di infiltrazioni della sorgente del Bandito.

Dal momento che le criticità perdurano, e l’acquedotto non garantisce più i requisiti di potabilità per l’acqua erogata dall’acquedotto comunale, ACDA invita la popolazione a non utilizzarla per fini alimentari. Ne resta consentito l'uso immediato solo previa bollitura. Il divieto resterà in vigore fino a che l’ACDA comunicherà le cessate esigenze.

Stessa richiesta ad emettere pari ordinanza è stata fatta ai sindaci di Borgo San Dalmazzo, Boves, Cervasca, Castelletto Stura e Vignolo.