Addio a Marco Fraire, una vita spesa nella Granda tra Coldiretti, Provincia e Fai

Cordoglio nel Saluzzese e nel Cuneese per la morte di Marco Fraire ex dipendente della Provincia di Cuneo. Fraire, 74 anni era originario della borgata Tetto Alto di Revello, ma da anni viveva a Saluzzo. Dopo l’esperienza lavorativa nel sindacato agricolo Coldiretti, sotto la direzione di Natale Carlotto, era passato alle dipendenze della Provincia di Cuneo, dapprima al Settore Tutela Ambiente e successivamente in Presidenza come diretto collaboratore di Giovanni Quaglia per tutto il periodo del suo mandato dal 1988 fino al 2004 e successivamente, per qualche tempo, con il presidente Raffaele Costa. “La Provincia partecipa al lutto della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e lavorato con lui – dice il presidente Luca Robaldo – ricordandone le non comuni doti umane e professionali”.

L’ex presidente della Provincia Giovanni Quaglia: “Lo ricordo per aver lavorato al mio fianco con competenza, disponibilità e dedizione con cui ha sempre svolto il suo lavoro. Aveva la capacità di saper lavorare bene assieme a tutte le strutture della Provincia, Ente per il quale nutriva un forte senso di appartenenza. Sovente – afferma Quaglia – faceva da filtro e da trait d'union tra Comuni, sindaci e gli uffici di presidenza della Provincia”.

Dopo essere andato in pensione Fraire si era dedicato all’agricoltura e apicoltura. La sua grande passione per la cultura e la storia lo aveva portato a diventare capodelegazione del Fai (Fondo Ambiente Italiano) della sezione di Cuneo. Al momento rimangono ancora da definire la data del rosario e del funerale (inizialmente previsto per lunedì in cattedrale a Saluzzo). Lascia la moglie Paola, la figlia Chiara con Marco, i fratelli Domenico e Carlo e la sorella Teresa.