Bra, il cortile della Primaria Mosca si riempie dei giochi disegnati da Giovanni Botta

Nuovo, importante lavoro per Giovanni Botta, l’artista braidese noto per i disegni con la bic e per "i piloni che parlano" in strada Crosassa. Da qualche giorno è stato infatti inaugurato il nuovo cortile della scuola primaria Edoardo Mosca. Lo spazio, di oltre 15 mila metri quadrati, è stato riempito di disegni realizzati da Botta, che si dice contentissimo dell’opportunità.

"Voglio ringraziare le maestre che mi hanno permesso di fare questo lavoro - ha detto -: è il più grande e il più emozionante che mi sia mai stato commissionato. Applicare l’arte dei colori per i bambini, che ne possano usufruire giocando e imparando qualcosa, è bellissimo. Ho apprezzato in particolare la possibilità che spazi visti solitamente come ‘rudi’, ad esempio un piazzale piastrellato, diventino fonte di gioco e di educazione".

Il cortile propone dunque un percorso attraverso diversi giochi didattici: un grande gioco dell’oca, la via degli animali, della natura, un mondo spaziale. Al centro del piazzale troviamo poi planisfero con 4 monumenti: la Muraglia cinese, una Piramide, la torre Eiffel, il Colosseo.

Segue un’Italia divisa in regioni, con un grande cerchio in frazioni. "Ho provato a immedesimarmi in un bambino per realizzarlo, a guardare con i suoi occhi" spiega l’artista, che poi invita chi ne usufruirà a fare altrettanto, "lasciando da parte tutti i pregiudizi, che i più piccoli non hanno".