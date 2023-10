Primo passo per la rinascita della Cittadella di Mondovì

Il recupero della Cittadella è uno dei sogni di tutti i monregalesi che, finalmente, vedrebbero riqualificato uno dei maggiori 'contenitori vuoti' presenti nel rione alto della città.

Una storia tutta da scrivere e non esente da ostacoli, ricordiamo infatti che la Cittadella è proprietà del Demanio, oltre a essere vincolata alla Soprintendenza come edificio storico, ma che sembra essere arrivata a un primo passo di 'sblocco'.

VARIAZIONE DI BILANCIO E ACCORDO CON IL DEMANIO

Il comune, nella seduta del consiglio comunale di venerdì 20 ottobre, infatti ha adottato una variazione di bilancio che sancisce di fatto un primo passo in avanti.

“Grazie al lavoro del sindaco Luca Robaldo e della capo di gabinetto Giulia Danna,- ha spiegato l'assessore al bilancio Alberto Rabbia - si è arrivati a un accordo con il Demanio per il canone di locazione degli anni passati in cui il comune ha disposto della Cittadella. 47,5mila euro saranno necessari per la definizione della situazione occupazionale pregressa dell’ex Caserma."

Il Comune, negli anni, ha accantonato un piccolo tesoretto che ammonta a circa 470mila euro, destinati proprio a far fronte a questa necessità. La restante parte, circa 400mila euro, saranno destinati alla progettazione per la riqualificazione dello stabile.

IL PROGETTO PER LA FUTURA CITTADELLA

Come anticipavamo negli scorsi mesi, un primo studio di fattibilità per il suo recupero per trasformala in un luogo dedicato alle arti e alla musica, in collaborazione con la scuola di musica e fondazione Cirko Vertigo, era stato redatto durante l'amministrazione Adriano (leggi qui), progetto che l'amministrazione Robaldo ha cercato fin da subito di portare avanti.

Poi, lo scorso luglio, il Demanio ha effettuato un sopralluogo per fare il punto sullo stato degli edifici insieme all'amministrazione e alla Soprintendenza.

Se prima era stata ventilata la strada del recupero - sebbene lungo - attraverso il Federalismo Culturale, ossia un procedimento attraverso cui i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni possono chiedere il trasferimento di beni culturali appartenenti al Demanio (leggi qui), un'apertura potrebbe arrivare grazie alla nuova legge pubblicata lo scorso aprile in Gazzetta Ufficiale.

Se prima era stata ventilata la strada del recupero - sebbene lungo - attraverso il Federalismo Culturale, ossia un procedimento attraverso cui i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni possono chiedere il trasferimento di beni culturali appartenenti al Demanio (leggi qui), un'apertura potrebbe arrivare grazie alla nuova legge pubblicata lo scorso aprile in Gazzetta Ufficiale (leggi qui).

LE REAZIONI IN CONSIGLIO

"Finalmente dopo vent'anni è stato quantificato il costo del canone da corrispondere al Demanio - il commento del consigliere del centrodestra Enrico Rosso - "Come centrodestra siamo a proporre di pensare anche al personale esterno per la cura del verde, quindi di pensare che una parte di questo tesoretto sia destinata a quello per nuove assunzioni."

"La prospettiva per il passaggio della Cittadella nella disponibilità del comune sembra reale e ne siamo lieti - il commento di Cesare Morandini, consigliere del centrosinistra - Si tratta di un cuore nascosto della Città. Centro militare ma anche centro religioso. Accogliamo con favore questa svolta: mi è parso di capire che il sindaco invitasse a una collaborazione comune sulle progettualità e da parte nostra ci sarà unità di intenti."

"Salutiamo con gioia questa notizia - ha detto il consigliere di maggioranza Guido Bessone - un progetto che rivitalizzerà quella parte della Città. La variazione di bilancio pone le basi per il primo passo importante di questo percorso".

"Cittadella vuol dire "cuore" della nostra Comunità. - il commento del primo cittadino Luca Robaldo - Lavoriamo, quindi, per farlo tornare a battere come un tempo attraverso la sua apertura ad Istituzioni di rilievo internazionale. Considero le astensioni delle minoranze una mano tesa alla disponibilità che abbiamo loro richiesto".

Il sindaco è stato poi molto chiaro: "Il percorso sarà lungo, faticoso e intenso. La Cittadella rinascerà, ma ci vorranno ancora degli anni. Crediamo che debba essere un luogo dei monregalesi e per i monregalesi, con attività che apriranno a coinvolgimento di tutta la popolazione. Ringrazio nell'occasione il Demanio per il dialogo costante e aperto. Chiarisco inoltre che queste risorse per la Cittadella non verranno destinate al verde".