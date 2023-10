Un doppio intervento in elicottero per salvare due mucche e un vitello che si erano feriti gli arti: è il bilancio di una mattinata intensa per i vigili del fuoco di Cuneo. Il primo salvataggio in elicottero è avvenuto a Panard, in Val Grande. La seconda operazione ha avuto luogo ad Acceglio, nel vallone di Verzio e ha portato in salvo un vitello e una mucca.