Fossano, Dogliani (Azione): “C’è un ampio spazio tra destra e sinistra”

“Non posso parlare a nome del “Patto Civico”, ma solo dell’area che rappresento, cioè Azione, e in questo senso dico che a Fossano c’è un ampio spazio tra destra a e sinistra che può essere occupato intelligentemente se si fanno le cose per bene, colmando quel vuoto di progettualità che oggi pesa sulla città”.

Gianfranco Dogliani, un veterano della politica fossanese che arriva da Forza Italia e oggi sta con Enrico Costa nel partito di Calenda, è tra i promotori del “Patto Civico” che aveva esordito con un certo qual clamore sette mesi fa.

Un “laboratorio di idee” - così era stato presentato alla presenza anche dell’ex sindaco Davide Sordella - che Dogliani considera la piattaforma da cui partire per creare un’alternativa alla maggioranza in carica del sindaco leghista Dario Tallone.

“Fossano, amministrativamente parlando – osserva ancora Dogliani - vive alla giornata mentre sta crescendo il malcontento tra i cittadini che chiedono un diverso approccio e, soprattutto, soluzioni ai tanti problemi che sono sul tappeto. Per questa ragione ritengo che le categorie convenzionali della politica, destra e sinistra, oggi non bastino più. Occorre andare oltre dando spazio alle generosità e alle competenze”.

Sul fronte del centrosinistra, girava con insistenza voce del possibile ritorno sulla scena, con un ruolo da protagonista, di Francesco Balocco, già sindaco e poi assessore regionale ai Trasporti con Sergio Chiamparino. Ma è lo stesso Balocco a mettere a tacere l’indiscrezione: “Per quanto potrò darò certamente una mano, ma non da primo”.

Per tornare al “Patto Civico” il nome del possibile candidato sindaco è ancora in grembo a Giove e non si ha sentore che siano alle viste decisioni imminenti. I “laboratori” politici sono interessanti nella fase dell’elaborazione progettuale, ma quando si tratta di stringere sui nomi la partita si fa più ardua.

Per ora a Fossano c’è una sola certezza: la ricandidatura di Dario Tallone. Sul fronte dei possibili competitor il quadro resta invece tutto da comporre. Al di là di chi saranno gli uomini o le donne che scenderanno nell’arena a sfidare il sindaco uscente, c’è prima ancora un nodo politico da sciogliere: i destini del “Patto Civico” e del centrosinistra, che nel 2019 era andato alle urne in ordine sparso, si incroceranno o ognuno farà la sua strada?

Inutile dire che Tallone e con lui il senatore Giorgio Bergesio confidano molto su quest’ultima opzione.