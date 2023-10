Il Baccanale un successo, anche nella gestione dei rifiuti: "Ecco come Alba ha lavorato coi borghi"

Il Baccanale ad Alba è stato un grande successo di affluenza, di partecipazione e di offerta gastronomica. Migliaia di persone, decine di stand e postazioni per giocare e divertirsi, ma come è stata organizzata la gestione dei rifiuti? "Abbiamo studiato un piano- spiega l'assessore all'Ambiente Lorenzo Barbero-, e lo abbiamo realizzato con la collaborazione dell'assessore al Turismo Emanuele Bolla, il presidente della Giostra delle Cento Torri Luca Sensibile, l'Associazione commercianti albesi, l'Ente Fiera e ovviamente i Borghi coinvolti".

Un lavoro di squadra con delle regole precise. "Abbiamo individuato un punto di stoccaggio per ogni zona: Piazza Garibaldi, piazza San Francesco, piazza Pertinace, piazza Risorgimento, piazza Vittorio Veneto, via Accademia, piazza Rossetti, piazza Miroglio. Grandi isole dove smaltire umido, carta, plastica e vetro. I Borghi si erano già attrezzati per riuscire a smaltire ogni tipo di rifiuto, posate e piatti compresi. E ognuno aveva due responsabili per gestire in maniera adeguata lo smaltimento e per interagire con il Comune in caso di difficoltà. Le indicazioni erano chiare anche per aiutare i turisti", prosegue Barbero.

Il sopralluogo finale a tarda notte, dopo il weekend di festeggiamenti ha dato esito positivo. "I bidoni erano pieni e siamo riusciti a minimizzare l'impatto dei rifiuti indifferenziati presenti solo in alcune aree di passaggio", conclude Barbero.