Mondovì, svelato il murales che omaggia Falcone e Borsellino

“Oltre le nuvole c’è sempre il Sole”. Un omaggio alla legalità e all'amicizia. Posticipata causa maltempo, si è svolta questa mattina, sabato 21 ottobre, l'inaugurazione del murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, realizzata sulla parete esterna delle elementari "Calleri" a Mondovì Altipiano, dall'associazione "Amici di Lucartigiano - Artisti Decoratori Liberi" Onlus che, da alcuni anni, si occupa di realizzare murales e opere d'arte dedicate al tema della legalità nelle scuole in giro per l'Italia.

“Ringrazio tutti i presenti, gli amministratori dei comuni limitrofi, gli artisti dell’associazione LucArtigiano che hanno realizzato quest’opera e tutte le autorità militari presenti, oltre al personale scolastico presente - ha detto il sindaco di Mondovì Luca Robaldo - “Un’opera importante che resterà per gli studenti e per tutta la città. Mondovì più volte ha ospitato il dottor Antoci e anche il dottor Caselli che alcuni anni fa avevano consegnato la Costituzione ai nostri diciottenni. In tanti modi la nostra Città si impegna a favore della legalità anche con progetti nelle scuole. La via dove è stato realizzato il murales è intitolata a Giacomo Matteotti, vittima della dittatura, che pagò con la vita il suo impegno a favore della giustizia, come fecero Falcone e Borsellino.”

“La scuola è presidio per la tutela della Legalità - il commento della professoressa Vilma Peirone, dirigente degli istituti comprensivi Mondovì 1 e 2 - “Siamo molto contenti che sia stata scelta la nostra scuola per la realizzazione di questa opera. Noi abbiamo avuto modo grazie a questo lavoro di approfondire con i nostri ragazzi i temi di giustizia e legalità, dando valore più che alla parola all’azione. Riteniamo che quest’opera debba prendere vita ed essere per tutta la comunità monregalese. Ringrazio tutti gli insegnanti, anche quelli collocati a riposo o al lavoro in altre scuole per essere qua con noi oggi”.

Presente alla cerimonia anche Daniele Manganaro, questore vicario di Cuneo, che salvò la vita a Giuseppe Antoci: “Qua a Mondovì mi sento a casa, ho tanti amici, ma qua abbiamo parlato di mafia in diverse occasioni, un tema a me caro. Quando ero bambino sparavano in strada, la scelta della legalità di faceva a già a scuola. Li nasce la legalità, voi non siete il futuro, siete il presente, quando decidete da che parte stare. Nel ‘92 ero all’ultimo anno di liceo, mi ero iscritto a Giurisprudenza per fare la mia parte.”



L'idea era nata tempo addietro e proprio lo scorso maggio, dopo la donazione di un quadro all'istituto alberghiero di Mondovì (leggi qui), Pietro Di Stefano, artista siciliano e monregalese d'adozione, nonché presidente dell'associazione aveva annunciato il progetto per la realizzazione di un murales gigante sulla parte di una delle scuole locali.

Un lavoro minuzioso, curato in ogni dettaglio, ha dato vita a un murales, realizzato a spatola, che misura circa otto metri di lunghezza per cinque di altezza.

I lavori per la sua realizzazione, nonostante il maltempo, sono stati eseguiti a tempo record, le prime basi sono state poste domenica e in tre giornate e mezza l'opera è stata completata (leggi qui).

A realizzarla gli artisti: Pietro Di Stefano - LucArtigiano, Omar Pedrini, Massimiliano Porreca, Marco Blasioli, Elio Trupia, Pietro Di Paolo, Carmelo Iapicone e Marco Di Stefano.