Inaugurato a Pianfei il "Parco dei ragazzi" [FOTO]

Un sogno che diventa realtà. E' stato inaugurato questa mattina, sabato 21 ottobre, il "Parco dei ragazzi" a Pianfei.

Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale e realizzato con il contributo di 60mila euro del Gal Valli Gesso Vermenagna Pesio attraverso il bando sviluppo e con i proventi del libro di Giovanni Salvagno, già sindaco del paese per circa vent'anni, che nel 2021 aveva scritto il volume "Pianfei: 1861-1961"(leggi qui).

A richiedere la realizzazione per un’area destinata ai giovani erano stati proprio i pianfeiesi.

"Quando le critiche sono costruttive creano idee - ha spiegato il sindaco, Marco Turco - Tutto questo nasce da una lettera scritta dalla giovane Nicole che, con ragione, segnalava una mancanza di attenzione verso i giovani. Grazie a questo è nato il progetto del parco dei ragazzi che inauguriamo oggi.Questo luogo nasce per creare un posto di ritrovo per stare insieme, condividere il proprio tempo e stare all'aria aperta".

All'inaugurazione, molto partecipata, sono intervenuti il presidente del Gal Gian Pietro Pepino e lo storico sindaco Giovanni Salvagno, che hanno rinnovato il loro sostegno al progetto.

"Questo progetto rappresenta la capacità di saper ascoltare, arrivano i suggerimenti. - ha detto il primo cittadino - da quel momento ho capito che pensiamo poco ai giovani. Grazie a tutti quelli che hanno permesso di realizzare quest'opera a partire dall'Amministrazione Comunale che ha supportato l'idea, a Vanni Salvagno col suo libro, alla BCC, alla Pro loco che ci ha supportati in tutto il percorso, ed infine al GAL perché senza questo ente niente sarebbe stato possibile. Grazie anche al Comune di Chiusa Pesio per il supporto, a tutti quelli che hanno operato per costruirlo, il geometra Castellino, l'impresa Baudino con tutti i suoi collaboratori, a Matteo Boasso, all'AR3 per gli arredi, a Diego Bongiovanni per il rinfresco e tutti coloro che hanno contribuito a rendere cosi questo giorno e questo posto. Nel 2024 integreremo ancora con dell'arredo o accessori per outdoor utili per questo posto."

I lavori, iniziati a maggio di quest’anno, sono stati eseguiti dalla ditta Baudino f.lli snc di Pianfei.