Tanti auguri ad Antonio Rossi di Sant’Albano per i suoi cento anni

Grande festa per il santalbanese Antonio Rossi, attualmente residente a Fossano, che ha spento ben cento candeline.

“Mantengo sempre le promesse e così come avevo detto alcuni mesi fa, ho voluto omaggiare super Antonio e fargli i complimenti di persona, per il traguardo raggiunto in forma perfetta”.

Con queste parole il Vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia ha fatto gli auguri di buon compleanno ad Antonio Rossi, al quale ha consegnato anche una targa per onorare al meglio il suo secolo di vita vissuta sempre lungo il sentiero dei principi e dei valori più veri.

“È sempre un grande onore per me trascorrere un po’ di tempo con una così bella persona, fuori, ma soprattutto dentro - ha aggiunto Graglia -. Un alpino autentico che molto ha da raccontare ed insegnare alle generazioni più giovani. Le persone “grandi” per età, sono “grandi” anche nel loro essere le nostre radici, dalle quali non possiamo che trarre aiuto e consigli. Auguri caro Antonio e auguri a tutti i nostri nonni, patrimonio inestimabile della nostra società”.