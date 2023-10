Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro lo spigolo di una casa in frazione Murazzo di Fossano.

L'incidente è avvenuto nella notte appena trascorsa, intorno alle 4.30 di sabato 21 ottobre.

Al volante una donna che, in base alle informazioni in nostro possesso, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e Fossano e il servizio di emergenza sanitaria.