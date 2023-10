Enogastronomia d'eccellenza, panorami unici, sci e montagna: tutto questo è il Bar Ristorante Alpe Gorza a Torgnon

Si rinnova di continuo in un'ottica di eccellenza sempre più a km 0, per offrire ai suoi clienti, 'aficionados' od occasionali (che però poi tornano e diventano 'aficionados'...) il sapore autentico, il gusto unico dell'enogastronomia valdostana.

Incastonato in uno scenario naturale unico, a due passi dal laghetto Gorza, un tempo destinato a mayen, dal 2006 il Ristorante e Bar Alpegorza accoglie famiglie, coppie e chiunque sia in cerca di relax e benessere per trascorrere momenti eccezionali con i propri congiunti o con gli amici.

E ora la struttura ricettiva affacciata sulla splendida balconata torgnolen è arricchita dalle quattro suggestive e confortevoli camere della nuova Chambre d'Hotes.

Lo sfondo delle montagne specchiato nel lago antistante il locale imprimeranno per sempre nella vostra mente questa cartolina delle Alpi valdostane. Raggiungibile comodamente nel periodo estivo, d'inverno si trova nel cuore del comprensorio sciistico laddove il sole tramonta per ultimo. Nelle fredde serate invernali, sfrecciando tra piste e boschi adagiati su una comoda motoslitta (ma per chi ama le escursioni, il tracciato che lambisce le piste è imperdibile a piedi), si raggiunge il ristorante a quota 1982 metri per consumare menù e piatti 'à la carte' dal sapore indimenticabile.

La cucina è composta da piatti semplici ma di grande qualità, talvolta rivisitati con passione e competenza nel rispetto dell'arte culinaria delle nostre montagne. Immancabile la polenta nelle sue tante varianti, una selezione di formaggi (immancabili le Fontine Dop per tutti i palati) e di salumi del territorio, i primi e i secondi 'alla valdostana' come da regole di antiche ricette ma anche, vale la pena ribadirlo, sapientemente modificati in chiave 'moderna' e gourmande.

Un particolare da non dimenticare: 'Alpe Gorza' è sempre aperto!