A Saluzzo il viaggio nel Medioevo è iniziato

A Saluzzo è iniziato ieri il viaggio nel Medioevo, lungo un lunghissimo filo di seta che ha collegato il Sud al Nord, il Meridione a Milano arrivando al Filatoio di Caraglio, annodando tecnica e bellezza dell’eccellenza serica italiana che ha conquistato corti e residenze europee nei secoli. "Le vie della seta", la coinvolgente esposizione di Maria Giuseppina Muzzarelli, medievista di fama, ha aperto gli incontri della terza Festa del Libro medioevale e antico, che porta nella cosiddetta “età di mezzo” attraverso romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali, gare di caccia al tesoro, giochi a tema, laboratori e proiezioni cinematografiche.

L’avvio in mattinata con i più piccoli dell’Istituto comprensivo di Saluzzo, sotto l’ala di ferro di piazza Cavour, coinvolti nell’azione di pittura collettiva a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli.

Ricchissimo il programma che, anche quest’anno, vede affiancate le proposte di editori e di librerie antiquarie, sabato 21 e domenica 22 ottobre (dalle 10 alle 19), al "Quartiere" (piazza Montebello) centro nevralgico della manifestazione.

Il viaggio nel Medioevo è il tema dell'edizione in corso. “Come ci ricordava anche il grande medievista Jacques Le Goff, se studiate il Medioevo – sottolinea Marco Piccat co-curatore del programma insieme a Marco Pautasso, segretario generale del Salone del Libro di Torino - vi accorgerete che è diverso da ciò che siamo, da ciò che l’Europa è oggi diventata. Avrete come l’impressione di fare un viaggio all’estero. Occorre non dimenticare però che gli uomini e le donne di questo periodo sono i nostri antenati, che il Medioevo è stato un momento essenziale del nostro passato, e che quindi un viaggio nel Medioevo potrà darvi il duplice piacere di incontrare insieme l’altro e voi stessi".

La Festa è promossa dalla Fondazione CR Saluzzo e dalla città di Saluzzo, in collaborazione con il Salone del Libro di Torino, la Fondazione Bertoni e con il sostegno di Fondazione CRC e Atl- del Cuneese.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, ad eccezione dello spettacolo di Roberto Mercadini di ieri sera al Magda Olivero in scena con il suo "Orlando Furioso" e dello spettacolo "Marco Polo" di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus) stasera sempre al teatro civico.

Novità di questa terza edizione sarà il servizio navetta gratuito Torino-Saluzzo a cura di Buscompany (www.buscompany.it), domenica 22 ottobre con prenotazione obbligatoria su salonelibro.it

Per le vie della città, il Gruppo Storico del Saluzzese eseguirà balli medievali e scambi di spade. Danze antiche, medievali e rinascimentali saranno proposte dai Tripudiantes; l’ironia dei Giullari del Diavolo, con attori, saltimbanchi e giocolieri, stupirà con performance di giocoleria e improvvisazione; la compagnia Faber Teatro si esibirà in un repertorio musicale dal tardo Medioevo al primo Rinascimento. Nelle due mattinate la Biblioteca storica di Saluzzo proporrà visite guidate.

Il programma di oggi, sabato 21 ottobre

Al "Quartiere", Matteo Saudino, professore, scrittore e youtuber da migliaia di fan, meglio conosciuto come Barbasophia, terrà la lectio magistralis La filosofia medievale: semplice ancella della teologia, per ripercorrere, e avvicinarci anche in chiave ludica, il pensiero filosofico dell’Età di mezzo.

Il medievista Federico Canaccini porterà la lezione In viaggio per Roma alla volta del Giubileo, sui pellegrini in cammino verso Roma per il primo evento di indulgenza plenaria universale e solenne della storia, indetto nel 1300 da papa Bonifacio.

Enzo Bianchi, religioso e scrittore, priore della Comunità monastica di Bose fino al 2017 e ora a capo della Comunità Casa Madia ad Albiano di Ivrea, curerà la lectio magistralis Vita dei monaci nel Medioevo, sulle esistenze caratterizzata da forti spinte spirituali e intellettuali quali furono quelle dei frati.

L’antropologo Marco Aime presenterà il suo nuovo libro La carovana del sultano. Dal Mali alla Mecca: un pellegrinaggio medievale (Einaudi), un viaggio destinato a entrare nella storia e ammantato di leggenda grazie alle cronache arabe dell'epoca (in dialogo con la giornalista Anna Grassero).

Nella sua lectio magistralis Nei cieli nel Medioevo, la medievista Virtus Maria Zallot racconterà come i cieli dell’immaginario del tempo fossero attraversati da persone in salita e in discesa, ricorrendo a soluzioni straordinarie o improbabili espedienti.

Sempre al Quartiere: Laura Ramello con Le meraviglie del mondo nel viaggio, ad inizio Quattrocento, di quattro cavalieri (Edizioni dell’Orso), sugli incontri in cui si pensava incappassero i globe trotter del Medioevo;

Sergio Beccio e il suo libro Il Buco di Viso (Fusta) sulla prima galleria delle Alpi, nel massiccio del Monviso, capolavoro dell’ingegneria del tempo; Aldo Squillari con il libro Madonna di spade. Storie d'amore e di guerra nella Asti del '300 (Mille edizioni).

Lo studioso Joseph Rivolin sarà al Palazzo dei Vescovi di Saluzzo in via Maghelona. con un appuntamento dedicato agli Ospizi medievali di san Bernardo in Valle d'Aosta nel Medioevo.

A conclusione della giornata, al Cinema Teatro Magda Olivero alle 21.15, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus porterà in scena Marco Polo e il viaggio delle meraviglie, tratto da Il Milione.



