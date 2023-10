"Resistenza nella memoria 2023": un ricco programma ad Alba

Ad Alba proseguono gli eventi “Resistenza nella memoria 2023” per la celebrazione del 79° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba (Zona Libera dal 10 ottobre al 2 novembre 1944) e del 74° anniversario del conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare nel 1949.

Il sindaco Carlo Bo e l’assessore alla Cultura Carlotta Boffa: “Grazie a un ricco calendario di eventi, anche quest’anno la nostra città ricorda la Resistenza e chi ha perso la vita per donare a noi libertà e democrazia. Valori che Alba ha saputo fare suoi in modo profondo grazie ai 23 giorni da città libera, al sacrificio dei suoi partigiani e degli uomini e delle donne che li hanno supportati e grazie alle voci di chi ha raccontato, da quella più celebre di Beppe Fenoglio a quelle degli ormai pochi, purtroppo, testimoni diretti che ci aiutano a custodire la memoria e, con essa, la nostra identità”.

Gli appuntamenti sono organizzati dal Comune attraverso l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio, l’A.n.p.i. sezione Alba-Bra, l’associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe e l’associazione culturale Ithaca. Quest’anno, inoltre, ricorrono gli 80 anni dalla firma dell’Armistizio l’8 settembre 1943.

Appuntamenti:

Mercoledì 1 novembre ore 15.00

Cimitero monumentale di via Ognissanti

Messa e deposizione corone

Santa Messa nel cimitero monumentale di via Ognissanti per la commemorazione dei defunti. Dopo il rito liturgico, alle ore 16, è tradizione che venga deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti della prima e della seconda Guerra mondiale nel “Campo della Memoria”. Nel corso della settimana, inoltre, saranno deposte le corone sui cippi albesi che ricordano i caduti.

Venerdì 3 novembre ore 18.00

Palazzo Banca d’Alba

Presentazione del nuovo saggio “Beppe Fenoglio Il riscatto della libertà. Storia e pensiero di un antifascista assoluto” di Sergio Favretto (edizioni Falsopiano, marzo 2023)

Sergio Favretto è avvocato, giudice onorario al Tribunale di Torino, autore di testi di diritto amministrativo e penale, da sempre ha coltivato la ricerca storica sui temi resistenziali. Il libro è un omaggio a Fenoglio, ma non solo. È un omaggio a Lorenzo Mondo che fu certamente fra i primi scopritori del talento di Fenoglio e che anni fa avvicinò molti lettori in modo appassionato alle sue pagine. Ed è ancora un omaggio ai tanti partigiani delle Langhe e del Monferrato che vissero la stessa Resistenza di Fenoglio, lo stesso determinato antifascismo, che militarono nelle stesse brigate e divisioni. Al centro, l’esperienza partigiana di Beppe e della sua famiglia, le vicende narrate nelle opere, i protagonisti, i luoghi, richiamati alla verità storica attraverso una operazione di ricognizione puntuale, rigorosa su testimonianze, documenti, immagini. A moderare l’incontro sarà lo storico Mario Renosio.

Sabato 4 novembre ore 10.00

Parco della Divisione Alpina Cuneense in corso Fratelli Bandiera

Deposizione corona di alloro

Nei giardini attigui alla stazione ferroviaria, una corona di alloro sarà deposta sul monumento in ricordo degli alpini e dei 13.500 giovani della “Divisione Alpina Cuneense” caduti all’età di vent’anni sul fronte russo.

Sabato 4 novembre ore 10.30

Giardino Vittime dei Campi di Sterminio – Via Roma

Deposizione corona di alloro

Una corona d’alloro sarà deposta sul monumento dedicato ai Caduti di Alba durante la prima guerra mondiale, collocato nel “Giardino Vittime dei Campi di Sterminio”, tra via Roma e via Sacco.

Venerdì 10 novembre ore 18.00

Palazzo Banca d’Alba

Presentazione del libro “Storia passionale della guerra partigiana” di Chiara Colombini (Edizioni Laterza, 2023)

Chiara Colombini è ricercatrice nell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” (Istoreto), membro del Comitato Promotore del Centenario Fenogliano e collaboratrice del Centro Studi Fenoglio in diversi comitati scientifici, tra cui quello che ha portato alla realizzazione della mostra “Il vento e la terra”. Il libro si concentra sulle passioni e i sentimenti, quelli che mossero le donne e gli uomini che scelsero la strada della ribellione e della Resistenza durante la guerra. Possiamo comprenderle davvero noi che viviamo un altro tempo e un’altra storia? È quanto prova a fare Chiara Colombini, cogliendo, attraverso diari, lettere e carteggi, queste passioni ‘in diretta’. A quasi ottant’anni di distanza, emerge intatto il fascino di quell’esperienza così centrale per la storia di questo paese, la sua dimensione di profonda umanità, il prezzo pagato da uomini e donne direttamente nelle loro esistenze, il loro lascito. A moderare l’incontro sarà Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi “Beppe Fenoglio”.

Per info: info@centrostudibeppefenoglio.<wbr></wbr>it; www.centrostudibeppefenoglio.<wbr></wbr>it; 0173364623

Fino a mercoledì 1 novembre

Coro della Maddalena

Mostra "La Grande Guerra. Fotografie di Mario Maffei realizzate sul set del film di Mario Monicelli"

L’esposizione, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è a cura di Stefano Maffei, Lucia Baldini e Bruno Murialdo. In mostra cinquanta fotografie ai sali d’argento, in bianco e nero realizzate da Mario Maffei sul set del film “La Grande Guerra” e su altri set. Sono foto che raccontano i protagonisti del film, qualche scena, le ricostruzioni delle trincee e alcuni affettuosi momenti del backstage. Sono istantanee rubate alla troupe nelle pause tra un ciak e l’altro e che spesso colgono gli sguardi sornioni dei due protagonisti, Alberto Sordi e Vittorio Gassman.

Ingresso libero – Orari: venerdì 14-18; sabato 10-19. Info: cultura@comune.alba.cn.it - 0173 292464

Fino a domenica 12 novembre

Palazzo Banca d’Alba via Cavour, 4

Mostra “Il vento e la terra - 80 anni di Resistenza”

Nell’anno dell’ottantesimo anniversario dell’8 settembre 1943, le immagini partigiane di Alba tornano in mostra insieme a documenti inediti del prezioso Archivio di Teodoro Bubbio. I documenti dei consiglieri del 1925, le liste dei condannati a morte del 1944, la richiesta della resa del capitano Ballard: un racconto prezioso che ci accompagnerà alle radici della Medaglia d’oro al valore militare. Realizzata dal Centro Studi Beppe Fenoglio e fortemente voluta dall’ingegner Enzo Demaria, cui è dedicata, nell’esposizione saranno presenti fotografie originali provenienti da fondazioni ed archivi privati, frutto della raccolta di ricordi da parte dei partigiani e delle loro famiglie.

In settimana la visita è dedicata esclusivamente alla didattica per le scuole. Per info e prenotazioni scrivere a: prenotazioni@beppefenoglio22.it. Durante le aperture nel weekend gli studenti delle scuole superiori di Alba saranno presenti in mostra come guide speciali; il progetto PCTO Ti racconto una storia è organizzato in collaborazione con l’Associazione Futur Alba e prevede il coinvolgimento di circa cinquanta studenti.

La mostra, realizzata in collaborazione con A.n.p.i. sezione Alba e Bra e il supporto dell’Istoreto, e con il contributo della Regione Piemonte, la Fondazione Crc, la Fondazione Crt e il prezioso supporto di Banca d’Alba, è arricchita con due appuntamenti speciali il 3 novembre ed il 10 novembre. Ingresso gratuito. Orari: sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.