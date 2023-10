Bra, Gianni Fogliato fa il bilancio di cinque anni da sindaco e guarda al futuro tra sfide e obiettivi [L'INTERVISTA]

Cinque intensi anni trascorsi alla guida di Bra e ora una nuova sfida all’orizzonte: riconfermarsi sindaco alle prossime elezioni, previste per la primavera 2024. Recentemente, Gianni Fogliato ha reso ufficiale la propria ricandidatura come primo cittadino, insieme alle forze del centrosinistra cittadino. Lo abbiamo raggiunto per guardare al recente passato e al prossimo futuro, tra obiettivi da attuare, sfide da affrontare e nuovi traguardi da raggiungere.

Considerando i cinque anni trascorsi come sindaco, quali sono stati i suoi momenti salienti?

"Sono nell’Amministrazione da tanti anni, ma l’ultimo è stato un periodo molto particolare. La pandemia, la guerra in Ucraina e la recente questione tra Israele e Palestina hanno portato a uno sconvolgimento che ha avuto ricadute a livello economico anche su di noi. In particolare, l’incremento dei prezzi delle materie prime e di varie utenze ha toccato il bilancio e di conseguenza i servizi. A livello personale, ho patito soprattutto il rallentamento, i tempi maggiori necessari per attuare certe iniziative o normative, dovuti ad esempio al lavorare a distanza.

Dall’altro lato, questo periodo mi ha formato nell’aspetto umano e relazionale oltre che in quello politico: ci ha insegnato l’importanza della coesione sociale, ovvero il ruolo di tutte le componenti della società per raggiungere il benessere comune. Abbiamo imparato a fare squadra con i Comuni e gli enti del territorio. La collaborazione con la Regione e la Crc ad esempio ci ha permesso grandi investimenti. Sono inoltre arrivati molti fondi dal Pnrr, con cui ragionare su progetti importanti per la città, su come quest’ultima può cambiare, in conformità con i bandi usciti".

A fronte di questo quadro, quali sono allora i suoi obiettivi per il prossimo futuro?

"Abbiamo una serie di progetti già finanziati, che vogliamo ora portare a termine con successo nei tempi previsti e con benefici per la nostra città. Vogliamo inoltre rafforzare la collaborazione con le associazioni di categorie e i sindacati, sempre nel rispetto dei ruoli. Mi preme poi continuare ad affrontare alcuni temi chiave della nostra attualità, come il disagio sociale e le povertà. Quest’ultima è sia materiale, come la difficoltà nel trovare casa per molte persone, ma anche educativa. I giovani sono il nostro futuro ma anche il nostro presente, l’età a rischio si sta abbassando sempre di più".

Durante il suo mandato sembra che in particolare sia stato implementato l’ambito del turismo, con tante iniziative messe in campo e ora la candidatura di Bra, Alba, Langhe e Roero come capitale della cultura 2026

"Abbiamo visto una crescita del turismo e della qualità degli eventi proposti, che deve essere il nostro fil rouge. Quando le iniziative sono curate e coinvolgono, sono vissute bene sia dai cittadini sia da chi viene da fuori. Questo riguarda sia quelle storiche, come Cheese, sia quelle nuove, come il mercatino dell’antiquariato svoltosi la scorsa domenica in via Vittorio.

Nelle scorse settimane, abbiamo inoltre depositato al Ministero il faldone di 60 pagine con la nostra candidatura come capitale della cultura. Un unicum, credo, nel nostro Paese: 88 Comuni che hanno saputo lavorare insieme e con le realtà del territorio per fare una proposta di crescita a livello culturale a 360°, che coinvolga anche i residenti. Entro fine anno, sapremo se siamo entrati nella shortlist ed entro il prossimo aprile dovrebbero essere resi noti i vincitori".

In vista dell’imminente campagna elettorale, l’idea è quella di riconfermare la squadra che attualmente forma la Giunta o ci saranno novità?

"Mi è stato chiesto di dare disponibilità nel continuare a lavorare con chi ha condiviso con me il cammino degli ultimi cinque anni. Si tratta però di una proposta aperta: attorno a punti forti di programma è possibile l’aggregazione con realtà locali, nuove e vivaci, con pari dignità".