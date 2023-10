Iscriviti al nuovo corso di reggaeton a Cuneo

Il ballo è un linguaggio universale che parla direttamente ai nostri cuori, e non c'è genere più coinvolgente e vibrante del reggaeton. Questa forma di espressione artistica e di movimento ha catturato l'immaginazione di molte persone, specialmente tra i giovani, e continua a diffondersi nei locali della provincia di Cuneo e del Torinese.

Il reggaeton è un genere musicale e di danza che affonda le radici nella cultura latino americana e caraibica. Questa forma di espressione combina elementi di reggae, hip-hop e musica latina, creando un ritmo irresistibile che fa muovere i piedi e i fianchi di chiunque lo ascolti.

La sua popolarità è cresciuta costantemente negli ultimi anni grazie ai suoi beat contagiosi e ai movimenti sensuali. Non è solo una forma di danza, ma un'esperienza che ti permette di esprimere te stesso e connetterti con la musica in un modo unico.

Se sei pronto a tuffarti nel mondo del reggaeton e a ballare al ritmo dei tuoi brani preferiti, l'Imperial Dance Academy di Cuneo ha una sorpresa per te. Domenica 29 ottobre, alle ore 17:00, l’insegnante Roddy Paredes presenterà il nuovo corso di reggaeton, una bella opportunità per esplorare questo genere di ballo per i giovani.

Il corso si terrà presso la sede dell'Imperial Dance in via della Motorizzazione 52B a Cuneo, un luogo dove puoi imparare, divertirti e connetterti con altri appassionati di danza.

Il reggaeton non è solo per ballerini esperti, ma per chiunque abbia la voglia di scoprire il proprio potenziale e abbracciare il ritmo. Questo nuovo corso è progettato per accogliere ballerini di tutti i livelli, dai principianti ai più esperti. Quindi, se hai sempre voluto imparare a ballare reggaeton o perfezionare le tue abilità, questa è la tua occasione.

Mancano solo una decina di giorni al lancio del nuovo corso di reggaeton: ti consigliamo di prenotare la tua prova gratuita chiamando il numero 340.3311994.

Il corso partirà ufficialmente giovedì 2 novembre alle 20:00 per il 1° livello e alle 21:00 per il 2° livello.

Unisciti a noi il 29 ottobre e scatena il tuo ritmo interiore. Siamo pronti a darti il benvenuto!

Per ulteriori informazioni chiama il 340-3311994 o visita il sito https://www.imperial-dance.it/