Ti piace il disegno tecnico e la progettazione? Finite le scuole medie scegli l’Istituto Tecnico per Geometri di Cuneo

Al termine delle scuole medie, decidere come continuare gli studi può essere una questione complicata. Per fare la scelta corretta bisogna valutare bene i propri interessi, le proprie passioni, e vedere per cosa si è più portati. Sicuramente un grande aiuto è dato dalle giornate di scuola aperta in cui è possibile visitare i vari indirizzi e avere un confronto con docenti e allievi.

Se ti piace il disegno tecnico e sei appassionato di mezzi informatici da utilizzare nella progettazione, nelle costruzioni o negli impianti, l'Istituto Tecnico per Geometri Vincenzo Virginio di Cuneo può sicuramente interessarti.

Il programma offerto dall’istituto è molto ampio: dalla cultura scientifica e tecnologica, alle materie specialistiche in preparazione al mondo del lavoro, alle attività di laboratorio, all’esperienza concreta rappresentata dall’alternanza scuola/lavoro.

Fabrizio Mandrile, laureato in fisica, è il vice-preside dell’istituto e lui chiediamo di presentarsi e presentarci la sua scuola.

“Durante i miei 51 anni ho giocato, studiato, fatto sport. Simona è mia moglie, Teresa e Bianca le mi figlie. Tre donne. Splendide. Ho scelto di diventare insegnante di scuola superiore 25 anni fa, dopo la laurea in fisica; è una scelta che rifarei subito, anche perché da 12 anni sono “vicepreside” e vivo la scuola sotto tutti i suoi aspetti, svolgendo un lavoro vario, intenso e appagante. Uso sempre la bicicletta: per andare al lavoro, per divertirmi, per allenarmi, per viaggiare e talvolta per “perdermi per poi ritrovarmi”. Amo la bici anche perché che mi fa risparmiare un po’ di tempo ogni giorno, tempo che poi posso utilizzare per leggere: Fenoglio ad esempio, un autore per me necessario”

Descrivi la tua scuola con 10 aggettivi.

“I 10 aggettivi sono solo sette, per noi dei geometri i "magnifici 7.

La mia scuola è: umana, quindi accogliente, plurale, tollerante, paziente, democratica verso gli studenti e le persone che vi lavorano.

È moderna, quindi attenta ai bisogni di chi la vive e al loro futuro: aiutiamo gli studenti in quel percorso di conoscenza di sé stessi che durerà tutta la vita, per gestire ed in parte determinare le scelte che dovranno fare, mettendoci sempre impegno, coraggio, determinazione e….divertimento, ogni tanto!

È ricca, di progetti, di passione, di fiducia: i nostri studenti si diplomano e poi sanno cosa fare, perché sanno di poter affrontare con successo gli studi universitari, oppure orientarsi nel mondo del lavoro che in questi anni sta fornendo tante opportunità: la libera professione è in crescita, nel campo della progettazione, riqualificazione, rilievi topografici e architettonici, perizie per privati e aziende, consulenze tecniche specializzate. I geometri sono tecnici ricercati dalle aziende sia piccole che grandi. L’impiego presso enti pubblici e aziende a controllo pubblico è in forte crescita. Le opportunità professionali del geometra gli consentono di scegliere in che ambito lavorare, non di essere scelto.

È realista, concreta e pragmatica, nell’affrontare e imparare a risolvere i problemi che lo studio comporta, affiancando agli studenti docenti tutor e di supporto.

È efficace, perché chi si diploma trova subito un buon lavoro ed essere sulla via dell’indipendenza a 20 anni, con prospettive positive per il futuro, è qualcosa che poche scuole consentono.

È impegnata sul territorio e collabora con gli enti locali, le associazioni, gli studi tecnici, le aziende perché gli studenti si sentano fin da subito parte attiva della realtà che li circonda.

È affannata, perché a volte inseguiamo obiettivi e cerchiamo di ottenere risultati che però non sono la cosa più importante. Allora ci fermiamo e proviamo a ricominciare, chiedendoci”

.

Perché una ragazza o un ragazzo dovrebbero iscriversi ai geometri?

“Io penso che una risposta netta e del tutto soddisfacente a questa domanda non ci sia, ma vada comunque convintamente cercata: le ragazze e i ragazzi di 14 anni devono avere l’opportunità di frequentare una scuola in cui lo studio e le relazioni con gli altri siano le strade per capire meglio sé stessi e il senso del loro rapporto col prossimo. È bello, ne vale la pena!”

Se desideri conoscere più da vicino questa realtà, non mancare alle giornate di scuola aperta lunedì 23 ottobre, lunedì 20 novembre, lunedì 18 dicembre e lunedì 15 gennaio dalle 14:30 alle 16:30 presso la sede di Via F.lli Ramorino 3

Occorre prenotare la visita (entro due giorni prima della data scelta) inviando una mail alle docenti referenti.

Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una mail a luisa.barutta@bianchivirginio.it