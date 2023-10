Calcio Serie D: nona giornata sui campi del girone A, Bra-Chisola e Albenga-Alba

E' tempo di nona giornata sui campi del girone A di Serie D.

Al Bravi è in programma la seconda sfida in pochi giorni tra Bra e Chisola, già in campo l'una contro l'altra mercoledì pomeriggio per i 32esimi di finale di Coppa, in quell'occasione a Vinovo. Giallorossi vittoriosi per 2-1 e determinati a ripetersi, per quanto la gara si prospetti tutt'altro che abbordabile visto l'ottimo cammino del Chisola, al momento secondo con 16 punti (come il Derthona).

Trasferta ligure per l'Alba di Viassi, sul campo della neopromossa Albenga, protagonista di un ottimo avvio di campionato (13 i punti messi in cascina frutto di 3 vittorie e 4 pareggi).

Turno reso ancora più interessante dallo scontro al vertice tra la capolista Alcione Milano (19 punti) ed il Derthona (16).

Fischio d'inizio alle ore 15 di domenica 22 ottobre.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Chisola: Stefano Calzolari di Albenga

Albenga-Alba: Antonio Bissolo di Legnago

Alcione Milano-Derthona: Ferdinando Emanuel Toro di Catania

Asti-Sanremese: Daniel Aronne di Roma 1

Vogherese-Chieri: Matteo Laganaro di Genova

Borgosesia-Pinerolo: Lorenzo Spinelli di Cuneo

Varese-Fezzanese: Davide Galiffi di Alghero

Lavagnese-Gozzano: Flavio Barbetti di Arezzo

RG Ticino-Ligorna: Akash Jose' Maria Nuckchedy di Caltanissetta

Vado-Pont Donnaz: Leonardo Salvatori di Macerata

CLASSIFICA

Alcione Milano 19, Derthona, Chisola 16, Asti 14, Albenga, Varese 13, Vado 12, Ticino, Pinerolo, Sanremese, Borgosesia 11, Vogherese, Fezzanese 10, Bra, Gozzano, Alba, Ligorna 8, Lavagnese 7, Chieri 6, Pont Donnaz 5