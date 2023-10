Pallapugno, rinviata al 28 ottobre la finale di ritorno di Serie A

La gara di ritorno della finale del campionato italiano di pallapugno Serie A Banca d’Alba è stata rinviata a sabato 28 ottobre, con fischio d’inizio alle 14.30 nello sferisterio di Dolcedo. La richiesta di un nuovo rinvio da parte dell'Imperiese, accolta dalla Federazione e dalla Polisportiva Cortemilia, si basa su due circostanze: una pratica, in quanto a oggi (sabato 21 ottobre) il campo non è ancora praticabile come documentato dalle immagini e dai video trasmessi all’Ufficio campionati della Fipap; la seconda per ragioni di ordine pubblico, legate a viabilità e sicurezza, in seguito a un confronto con le autorità preposte.



Serie A Banca d'Alba - Finale (andata)

Marchisio Nocciole Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 11-8

Serie A Banca d'Alba - Finale (ritorno)

Sabato 28 ottobre alle 14.30

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Marchisio Nocciole Cortemilia