Granda "stregata dalla Luna": giornata mondiale oggi, 21 ottobre, ed eclissi parziale a fine mese

Stregati dalla Luna. Nel mese in cui le giornate si accorciano di un’ora e 21 minuti e torna in vigore l’ora solare nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, sono in calendario anche due importanti appuntamenti che coinvolgono la Luna. Tutto comincia oggi, sabato 21 ottobre, con la “Notte della Luna”, una giornata mondiale dedicata alla nostra fedele compagna celeste con iniziative di osservazione telescopica a livello globale. L’International Observe the Moon Night è organizzata dalla Nasa con la collaborazione di importanti istituzioni scientifiche, tra cui l’Unione Astrofili Italiani (UAI).

Non si tratta di una Luna piena come le altre. La Luna, infatti, resterà piena per circa tre giorni e sarà di un colore rosso intenso. Il nome particolare della Luna del Cacciatore (conosciuta anche come Luna di sangue) è legato alle tradizioni dei nativi americani. Questo plenilunio indicava, infatti, il periodo dell’anno in cui le attività di caccia si facevano più intense visto l’imminente arrivo dell’inverno.