La concessionaria Gino di Cuneo grande protagonista con Mercedes-Benz GLE Coupé alla 93° Edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba

La prestigiosa Concessionaria Gino è lieta di annunciare la sua partnership con l'Ente Fiera di Alba, che vede la splendida Mercedes-Benz GLE Coupé come Official Car della 93° Edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Questo affascinante connubio tra il mondo dell'automotive di lusso e l'eccellenza culinaria promette di rendere questa edizione della fiera un evento straordinario.

Il momento di assegnazione delle chiavi all’Ente Fiera è avvenuto nel cuore di Alba, dove si tiene la kermesse internazionale. Alla consegna erano presenti Alessandro Gino, General Manager dell’omonima azienda e Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

La partnership tra Concessionaria Gino e l'Ente Fiera di Alba promette di elevare ulteriormente il prestigio e la qualità della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Mercedes-Benz GLE Coupé sarà in mostra per tutta la durata della manifestazione, offrendo ai visitatori l'opportunità di ammirare questo capolavoro dell'ingegneria automobilistica e, perché no, anche di sognare un giro a bordo di questa magnifica vettura.

Durante tutto il periodo della manifestazione, dal 7 ottobre al 3 dicembre, potrete infatti trovare una postazione Gino Mercedes all’interno del Cortile della Maddalena e scoprire da vicino Mercedes-Benz GLE Coupé.

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba è un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia e dell'enogastronomia. Questa manifestazione è rinomata in tutto il mondo per la sua dedizione alla promozione delle eccellenze italiane e per la valorizzazione del prelibato tartufo bianco, considerato uno dei prodotti gastronomici più pregiati e ricercati.

Mercedes-Benz GLE Coupé è il veicolo perfetto per questo evento di prestigio, poiché incarna l'eleganza, il comfort e le prestazioni eccezionali che solo un marchio di alta gamma come Mercedes-Benz può offrire. Mercedes-Benz GLE Coupé è un'auto che unisce lo stile e la tecnologia all'avanguardia, offrendo un'esperienza di guida unica che si sposa perfettamente con l'atmosfera raffinata della Fiera del Tartufo d'Alba.

Inoltre se perfezionerete l’acquisto di una nuova Mercedes-Benz GLE Coupé durante il periodo della 93° FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA riceverete in omaggio un esclusivo scrigno contenente del Tartufo Bianco d’Alba e una bottiglia di Barbaresco.

Vi invitiamo a partecipare a questo straordinario evento, dove il lusso, l'innovazione e il sapore si fondono in un connubio d'eccellenza. Concessionaria Gino con Mercedes-Benz GLE Coupé vi aspetta, pronta per portarvi in un viaggio di scoperta tra le delizie della Fiera del Tartufo d'Alba.

Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività e per tutte le novità: www.ginospa.com/mercedes-benz e sui nostri canali social @gino_mercedes e @gruppo.gino

Informazioni su Mercedes-Benz:

Mercedes-Benz è uno dei marchi automobilistici più iconici e prestigiosi al mondo, noto per l'innovazione, la qualità e il design straordinario delle sue vetture. Con una lunga storia di eccellenza nel settore automobilistico, Mercedes-Benz rappresenta l'apice del lusso e della performance, offrendo veicoli che incarnano lo spirito dell'ingegneria tedesca.

Informazioni su Gruppo Gino: Gruppo Gino nasce nel 1959, come la Gino Rag. Felice & Figlio snc, prima Concessionaria Mercedes-Benz nella provincia di Cuneo, negli anni si trasforma ed evolve grazie a espansioni territoriali e acquisizione di brand, fino ad arrivare ad oggi dove conta quattordici sedi dislocate in tutta Italia. Gruppo Gino è oggi una realtà commerciale affermata e di grande dinamismo, che ha saputo trasformare il concetto di località e territorialità in un elemento distintivo per il suo sviluppo negli anni e ce ha fatto della soddisfazione del cliente un vero e proprio Credo.

Informazioni su l'Ente Fiera di Alba: L’Ente Fiera di Alba è un’associazione senza scopo di lucro costituita tra il Comune di Alba, l’Associazione Commercianti Albesi e la Giostra delle Cento Torri il 18 luglio 2003.