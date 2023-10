Riparte la stagione del Cuneo Volley, Bima: "I giocatori vogliono nutrirsi dell'energia del pubblico" (VIDEO)

"Dopo 196 giorni contati torniamo a giocare il palazzetto e non ne vediamo l'ora". Comincia così l'intervista al direttore generale di Cuneo Volley, Davide Bima, che ci parla del primo Match day della stagione, dedicato alla ditta Moris, ma anche di campagna abbonamenti e delle tante iniziative e convenzioni che interesseranno i tifosi durante l'annata sportiva.

"Non è un caso s'inizi proprio con Moris - aggiunge Bima - l'anno scorso avevamo chiuso con loro l'ultima partita di regular season, che aveva decretato la fine della stagione. Per noi è motivo di rinascita, esattamente come per Moris che in questi giorni sta rinascendo dalle ceneri del terribile incendio che l'ha colpita nell'inverno scorso, con la ricostruzione dello stabilimento".

Sulla campagna abbonamenti: "Ci sono ancora tante iniziative in piedi. Per esempio chi si abbona in questi giorni può ricevere 48 euro di sconto frazionati in 4 euro sulla bolletta di Energia Pulita. Così come ricevere un buono per una cena al Mc Donald's o un aperitivo al bar Why Not di Cuneo".

L'appello al pubblico: "I giocatori vogliono nutrirsi dell'energia del pubblico. Ora come non mai abbiamo bisogno del calore della nostra gente. Siamo "Anduma", vi aspettiamo al palazzetto".