Tanto rammarico per non essere riusciti almeno a portare la partita al tie break. Questo il sentimento dominante a caldo dopo la sconfitta subita per 1-3 dalla Honda Olivero S.Bernardo Cuneo nei confronti di Vallefoglia.

Ecco le impressioni dell'allenatore Massimo Bellano, del capitano Noemi Signorile e dell'opposto Anna Adelusi.