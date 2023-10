Volley A1F. Doppio debutto casalingo amaro per Cuneo: Vallefoglia vince 3-1 e fa sua posta piena

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia espugna in 4 set (25-13, 23-25, 22-25, 22-25 il campo di San Rocco Castagnaretta e si porta a casa l'intera posta in palio contro la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.

Un partita sotto il segno della ex Alice Degradi: dopo un avvio difficoltoso la schiacciatrice ha preso per mano le compagne diventando decisiva nei momenti importanti del match insieme con l'opposto Camilla Mingardi, Mvp della partita e la più prolifica in termini di punti (23)

Già, l'opposto. Quel che manca maggiormente in questo momento a Cuneo, nonostante Anna Adelusi abbia giocato una buonissima partita (16 punti). Purtroppo Bellano non ha cambi a disposizione ed in certi momenti Adelusi avrebbe davvero avuto bisogno di rifiatare un attimo.

"Su Terry c'è da lavorare ancora, ma noi dobbiamo fare le cose con l'organico che abbiamo a disposizione - l'analisi di coach Bellano - Avevamo Tanase a mezzo servizio che ci avrebbe dato più solidità in seconda linea e con un'italiana in più avremmo avuto delle possibilità diverse con il doppio cambio e per poter far rifiatare Anna. Ma è inutile pensare ciò che non c'è".

Primo set senza storia, con Cuneo assoluta padrona del campo dal primo all'ultimo scambio. Battuta precisa ed efficace, ricezione perfetta e attacco puntuale: con tre fondamentali così diventa tutto facile per Noemi Signorile nello smistare il gioco. Subito avanti 2-0 con attacco di Adelusi, le cuneesi procedono a passo spedito verso la conquista del set staccando via via le avversarie: 7-3, poi 11-7 con prime time out di Pistola. La seconda interruzione del gioco arriva quando le marchigiane sono sotto di 7 punti (16-9): una formalità, poi Cuneo chiude 25-13 con il muro di Anna Hall. Ottimo impatto sul match di Lena Stigrot che fa 5 punti, 4 dei quali in attacco (80%). Bene anche Adelusi all'inizio e le grandi difese del libero Scognamillo. Palla leggera nelle mani di Noemi Signorile, che fa ruotare agevolmente ogni reparto.

Nel secondo Vallefoglia reagisce. Degradi e Giovannini, inesistenti nel primo set, si svegliano dal torpore e, complici un servizio maggiormente efficace, riescono mettere un buon margine di vantaggio sulle padrone di casa: Bellano chiama time out con la sua squadra sotto 8-12. Un'interruzione del gioco provvidenziale ed efficace: due attacchi al fulmicotone di Hall, uno di Haak poi la palla messa fuori da Degradi riaprono i giochi sul 14-14. Ora è partita vera, scambi punto a punto ma Vallefoglia riesce a mettere tre punti di vantaggio sul 22-19. Bellano pesca il jolly dalla panchina con Kubik e la manda in battuta sul 22-20: il suo servizio manda il tilt la ricezione avversaria, Cuneo pareggia, ma Haak sbaglia la palla del set ball avversario. Sylves ne annulla uno, poi chiude Mingardi con un gran diagonale. È 1-1.

Il terzo set è sempre il più importante negli equilibri un match. Si parte punto a punto, poi Cuneo scappa 11-9 con un attacco ed un muro dell'opposto Adelusi ed il 13-10 è opera di Stigrot. Per Vallefoglia va al servizio Giovannini e le ex cuneesi Cecconello e Degradi mettono giù due preziosi punti che riportano il set in equilibrio sul 14-14. Si gioca a fil di rete e a suon di nervi: Cuneo ha l'opportunità di scappare su invasione di Dijkema, che regala il +2 sul 21-19, ma Degradi non ci sta e sale in cattedra sul più bello. Intasca tre punti consecutivi che ribaltano la situazione e porta le marchigiane al set ball sul 22-24. Chiude Mingardi dalla seconda linea: 1-2 Vallefoglia.

Si decide tutto nel quarto set. Cuneo ha due volte l'opportunità di scappare: prima trova il break sul 7-5, palla out di Cecconello, poi, riassorbita, prova di nuovo la fuga sull'11-9 con muro di Stigrot. Le cuneesi non hanno però fatto i conti con la voglia di vincere di Alice Degradi. Suoi i due punti che accendono il motore di Vallefoglia: segna il 14-14, poi il 15-17 con due grandi attacchi. Ma è sul suo turno al servizio che Vallefoglia scava il solco: Mingardi schiaccia la palla del 17-20, poi Giovannini mette a frutto altri due punti e siamo 17-22. Il match si chiude sull'attacco in diagonale di Mingardi. È 1-3 Vallefoglia che porta a casa i tre punti.