Volley A2M. Grande attesa per la prima di Cuneo in casa: arriva Ravenna. Daniele Sottile: "Sono forti, ci sarà da faticare" (VIDEO)

Seconda giornata del campionato di serie A2 maschile con il grande debutto in casa per i ragazzi di Matteo Battocchio.

C'è davvero tanta attesa per vedere all'opera la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e l'avversario non poteva essere migliore: a San Rocco Castagnaretta arriva la squadra forse meglio attrezzata della categoria cadetta, la Consar Ravenna. Bovolenta, Mengozzi, Arasomwan sono solo tre dei tanti nomi importanti che compongono la formazione allenata da Marco Bonitta.

Com'è noto nella prima giornata Cuneo ha lasciato i 3 punti a Grottazzolina, in trasferta, dopo una partenza difficoltosa ed un recupero (soprattutto mentale) fantastico che però si è fermato al quarto set, mentre Ravenna che aveva i suoi campioncini impegnati con la Nazionale, ha chiesto ed ottenuto che l'esordio in campionato contro Porto Viro fosse rimandato al 15 novembre prossimo. Sarà davvero molto interessante, dunque, vedere i romagnoli all'opera per la prima volta in stagione.

A Cuneo si spera di vedere il pubblico delle grandi occasioni, anche se siamo solo all'inizio di una lunga stagione.

La presentazione del match affidata alle parole del giocatore più esperto della squadra biancoblu, il regista Daniele Sottile che torna a calcare il taraflex di San Rocco dopo tanti anni.