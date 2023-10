Volley femminile A1. Cuneo riceve Vallefoglia, Stigrot: "Dovremo essere ordinate, lucide nei momenti di difficoltà, aggressive al servizio"

Questa sera alle 20,30, nella seconda partita casalinga consecutiva, la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo cerca il primo acuto stagionale davanti al proprio pubblico (diretta streaming su VBTV). Avversaria la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia dei tanti ex che domenica scorsa ha colto la prima vittoria dell'anno al PalaFacchetti di Treviglio, dove le gatte saranno di scena sabato 28 alle 20,30.

Capitan Signorile e compagne confidano nel calore dei propri tifosi, che possono acquistare i biglietti per la tribuna rossa a soli 2 euro grazie alla promozione resa possibile dal main sponsor Honda Motor Europe Ltd. Italia.

QUI HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO

Nel secondo match di fila tra le mura amiche, che precede le due trasferte ravvicinate a Treviglio e Cremona, la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo ha un duplice obiettivo: da un lato, conquistare il secondo successo in campionato dopo quello nel derby con Pinerolo al debutto, dall'altro continuare a perfezionare gli automatismi e le intese. Il match con Conegliano, al di là della disparità dei valori in campo, ha lasciato in eredità la necessità di una maggiore efficacia al servizio, un fondamentale che potrà fare la differenza domani sera. Dall'altra parte della rete le biancorosse troveranno tanti ex tra campo e panchina, da Pistola a Degradi, passando per Giovannini e Cecconello, fino a Mancini e Petruzzelli, una sfida contro una fetta importante del passato che accresce ulteriormente la curiosità per un match tra due squadre che nelle prime due giornate sono arrivate entrambe una volta al quinto set.

LENA STIGROT, SCHIACCIATRICE HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO

«In questi giorni ci siamo allenate molto bene: contro Vallefoglia mi aspetto dei passi in avanti. Sarà importante essere ordinate e lucide nei momenti di difficoltà. Dal punto di vista tecnico, dovremo essere molto più aggressive al servizio rispetto alla partita con Conegliano. Vallefoglia ha tante giocatrici di alto livello e di esperienza; batterla non sarà facile, ma a spingerci verso la vittoria avremo il pubblico di casa, che mi aspetto caldo come sabato scorso e ancora più numeroso».

LE AVVERSARIE

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha riscattato l'esordio con sconfitta casalinga al tie-break con la Roma Volley Club andando a espugnare il PalaFacchetti di Treviglio in quattro set. Una vittoria arrivata in rimonta e passata per il centro, con Aleksic Mvp (11 punti) e l'ex cuneese Mancini autrice di 12 punti; per entrambe sono stati 4 i muri punto. Con il successo di domenica scorsa le Tigri sono l'unica formazione a quota 4 punti in classifica dietro alle 4 big a punteggio pieno (Conegliano, Milano, Scandicci, Novara).

I PRECEDENTI

Due vittorie per parte nei quattro precedenti

GLI EX

Scola e Ferrario da una parte, Degradi, Cecconello, Giovannini, Mancini, Pistola e Petruzzelli dall'altra

GLI ARBITRI

Caretti e Nava

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili online su www.liveticket.it fino alle 18 di sabato e presso la sede di Cuneo Granda Volley (via Bassignano 14) fino alle 18 di oggi (venerdì 20); apertura casse ore 19, apertura cancelli ore 19,30 di sabato 21.

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA

Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV(https://volleyballworld.tv/); -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20