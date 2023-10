Giulia Casati aggredita a Milano: "Ragazze non uscite la sera da sole" - Video

(Adnkronos) - "Noi donne dobbiamo tutelarci, per quanto sia terribile dirlo". Comincia così il video-denuncia della tiktoker Giulia Casati in cui la 22enne racconta la sua terribile esperienza di un'aggressione in viale Toscana a Milano. "Finita la cena a casa di una mia amica per un compleanno, erano circa le 23.30, ho preso il motorino e, mentre mi mettevo il casco e la borsa nel bauletto, sono stata aggredita da un ragazzo che, urlandomi in faccia, mi butta a terra con lo scooter e nel panico mi alzo e vedo che non era solo. C'erano altri amici suoi, mi sembra fossero una decina che mi fissavano, mentre senza fare nulla con la loro cassa, la loro musica sulla spalla. Mi guardo in giro per chiedere aiuto e c'era un giovane dietro di me che ringrazio. Sono corsa verso di lui e per fortuna perché l'aggressore mi ha colpito con un calcio alla schiena, facendo volare per terra il mio telefono. Quando il giovane mi si è avvicinato per chiedermi come stavo, l'altro ragazzo si è dileguato".

"Ho chiamato i miei amici, che sono scesi subito, i carabinieri e l'ambulanza per fare un controllo, visto che mi aveva colpito alla spina dorsale. Vi ho raccontato tutto questo perché volevo consigliarvi, a voi ragazze come me, soprattutto, di non uscire mai a Milano la sera da sole. Vedermi circondata da dieci uomini è stato schifoso e mi è andata pure bene, poteva finire molto peggio" conclude Giulia scoppiando in lacrime.