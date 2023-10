Kate e William genitori modello, niente impegni con scuole chiuse per vacanze autunno

(Adnkronos) - Kate e William genitori modello. La settima prossima le scuole in Gran Bretagna sono chiuse per le vacanze d'autunno e i principi di Galles non hanno voluto prendere nessun impegno pubblico, per poter passare un po' di tempo assieme ai figli George (10 anni), Charlotte (8) e Louis (5).

Kate non proviene da una famiglia aristocratica, con bambini confinati nella nursery, e come madre ha sempre cercato di fare avere ai bambini una vita il più normale possibile, "William ne è entusiasta", ha riferito una fonte di palazzo reale a People.

La scelta di passare le vacanze con i figli è un cambiamento netto rispetto alle precedenti generazioni della famiglia reale. Ovviamente i loro programmi non sono stati resi noti, ma è probabile che tutti e cinque trascorrano le vacanze nella loro casa di campagna di Anmer hall nel Norfolk, fra giardinaggio, gite in bici e passeggiate sulla spiaggia. Nel 2020, Kate aveva rivelato al Podcast 'Happy mum, happy Baby', che i momenti migliori passati in famiglia sono quelli all'aria aperta, dove ci si diverte anche a costo di sporcarsi un po'. Se poi piove, eventualità non rara da queste parti, si può sempre cucinare insieme una torta o fare qualche lavoretto creativo. Del resto Halloween è alle porte e bisognerà cominciare a preparare qualche decorazione, intagliare le zucche e scegliere le maschere che indosseranno i bambini. Nel 2019, Kate era stata notata in un supermercato del Norfolk, assieme a George e Charlotte, alla ricerca di costumi per travestire i bambini.