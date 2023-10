Mauro Corona a Verissimo, la confessione sull'alcol e l'appello a Pier Silvio Berlusconi

(Adnkronos) - Mauro Corona a Verissimo oggi, con un'intervista a 360 gradi a Silvia Toffanin, tra le confessioni sull'alcol, le risposte su Bianca Berlinguer e un appello a Pier Silvio Berlusconi.

Si parte dal rapporto con Bianca Berlinguer, che conduce E' sempre Carta bianca su Rete 4 dopo la lunga avventura su Rai3. Corona da anni è ospite fisso, un pilastro del programma. "Io con la Bianchina ho un rapporto di lavoro, anche se non reputo lavoro quello che faccio con Bianchina", dice, glissando sul messaggio inviato in diretta nell'ultima puntata, con la 'minaccia' di abbandonare la trasmissione. "Il lavoro erano le 15 ore al giorno nella cava a estrarre il marmo rosso... Le battutine e il detto non detto tiene il telespettatore incollato alla tv, perché bisogna incuriosire", dice.

Quindi, il racconto su una vita piena di sofferenze e di dolore. "Ho 73 anni e conduco una vita pericolosa tra le montagne e le osterie. Mi sono sentito sempre un inciampo per mio padre, come i miei due fratelli. Non siamo venuti al mondo per amore o affetto, siamo accaduti. Nella nostra infanzia chiedevamo una carezza, che non c'è mai stata. Sono andato a fondo tante volte, sono tornato a galla. Mia mamma scappò, si rifugiò all'estero. Non so dove sia finita: Austria, Germania, Olanda, a fare la sguattera. Quando se ne andò avevo 6 anni, i miei fratelli 5 anni e 4 mesi. L'ho rivista quando avevo 13 anni, fu una sofferenza. Tornò e riprese a picchiarsi con mio padre...", racconta.

"Questa vita mi ha formato, riparto ogni mattina da quello che resta e da quello che ho salvato. Ho perdonato? Il perdono è il desiderio di averli qui ora, ma ormai è troppo tardi", dice, prima di aprire un altro capitolo.

"Il problema dell'alcol è una cosa seria. L'alcol è un morso di vipera che non ti lascia più, lo puoi sospendere. Sono stato 5 anni senza bere, ero sereno. Non felice, sereno. Questo serpente era lì, ho ripreso a bere e sono andato avanti fino a 2-3 anni fa e ho sospeso. Ho smesso senza aiuto di nessuno, ho una volontà di ghisa. Ho smesso per 2 anni, stavo bene davvero. Poi, più di un anno fa ho ripreso. Vado ancora a scalare e a camminare, ma quando torno giù non vado a casa ma vado al bar: l'alcol non ti lascia, non si esce", dice Corona, che chiude con un appello a Silvia Toffanin.

"Toffanina, mi hanno detto che lei è la moglie di Pier Silvio... Dica a Pier Silvio se può farci avere le reti Mediaset nelle piccole comunità... Nei paesini c'è più bisogno, l'inverno guardano la televisione e sotto i 400 abitanti non si ha diritto di vedere le reti Mediaset...", dice ottenendo la massima disponibilità dalla conduttrice.