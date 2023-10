Volley A2/F: Sfida di blasoni e di rivincite tra Cbf Macerata ed Lpm Bam Mondovì

Cbf Balducci Macerata e Lpm Bam Mondovì di nuovo faccia a faccia! La sfida tra due delle formazioni più blasonate della serie A2 si rinnova anche in questa stagione. Le Pumine di Gazzotti oggi sono partite alla volta delle Marche, dove domenica (ore 17) scenderanno sul taraflex del Banca Macerata Forum per affrontare le marchigiane di Stefano Saja per la 3^ giornata di andata di regular season.

Un impegno che rievoca sfide importanti come la finale di Coppa Italia di A2, giocata a Rimini il 14 marzo 2021, per passare poi ai tre atti della finale play-off dell’anno successivo. Sfide il cui bilancio pende nettamente a favore del Macerata, che domani spera di ripetersi per agganciare in classifica proprio la Lpm, attualmente distante a sole tre lunghezze. Le monregalesi, tuttavia, non si sentono per nulla sconfitte in partenza e domani venderanno cara la pelle contro un avversario forte, ma non imbattibile.

La Cbf, retrocessa proprio quest’anno dall’A1 all’A2, è una squadra costruita per vincere il campionato. Tanta qualità in tutti i reparti, con attaccanti del calibro di Alessia Fiesoli e Piia Korhonen e con un libero che risponde al nome di Giulia Bresciani, probabilmente il più forte della categoria. Grinta e concretezza anche al centro con l’ex pumina Alessia Mazzon e Federica Busolini.

La partenza in campionato del Macerata non è stata roboante, ma questo sembra rappresentare un marchio di fabbrica delle squadre di Saja, che anche lo scorso anno, con il suo Trentino, stentò in avvio conquistando solo due punti nelle prime tre giornate. Le ragazze di Gazzotti sono reduci dalla vittoria contro il Melendugno (3-1) e contro il Macerata, pur non partendo con i favori del pronostico, cercheranno di strappare punti pesanti, ma soprattutto di compiere un ulteriore step di crescita in tutti i fondamentali.

Chi spera di “regalarsi” un bel risultato è sicuramente Salì Coulibaly, che proprio domani festeggerà il suo compleanno. Due le ex, una per parte, con Valeria Pizzolato (Lpm) e come già ricordato Alessia Mazzon (Cbf). Arbitri dell’incontro saranno Azzurra Marani (Perugia) e Alberto Dall’Orso (Pescara). Il match sarà diretto in diretta streaming gratuita sul sito di VBTV previa registrazione. Al “Banca Macerata Forum” il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.