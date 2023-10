Farinèl/ Con Renato Ratti la città di Alba celebra uno dei più grandi innovatori dell’enologia italiana e mondiale

Domani, lunedì 23 ottobre, alle 21, nel Teatro Sociale di Alba la città del tartufo bianco ricorderà la figura del produttore vitivinicolo Renato Ratti, l’uomo dei due mondi, non solo perché era stato a lungo in Brasile, per la Cinzano, ma perché era riuscito a imporsi, caso più unico che raro per un albese, alla guida del consorzio dell’Asti Docg.