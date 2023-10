Acquedotto di Cuneo, miglioramenti nella potabilità dell'acqua: Acda chiede ancora pazienza e attenzione

E' in netto miglioramento - secondo l'aggiornamento delle 12.30 di oggi operato da ACDA sui campioni prelevati con cadenza di sei ore - i dati relativi alla qualità dell'acqua negli acquedotti della città di Cuneo. I primi esiti danno però, ancora, valori fuori norma: l'utilizzo a fini alimentari non risulta ancora possibile.

Siamo in permanente contatto con l’Asl – Autorità titolare della decisione sulla revoca delle ordinanze – per fornire tempestivamente i risultati delle analisi

Per massimizzare la sicurezza, nelle ultime 24 ore sono stati aumentati i dosaggi di cloro nei processi di potabilizzazione e si potrebbero percepire evidenze all’olfatto.

Rimaniamo in attesa che i parametri rientrino nella norma avvisando che – qualora le risultanze delle analisi che usciranno nel tardo pomeriggio dovessero permanere alte – le condizioni per revocare le ordinanze matureranno non prima di lunedì pomeriggio.