Alba: proseguono gli appuntamenti di “Resistenza nella memoria 2023”

Santa Messa nel cimitero monumentale di via Ognissanti per la commemorazione dei defunti. Dopo il rito liturgico, alle ore 16, è tradizione che venga deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti della prima e della seconda Guerra mondiale nel “Campo della Memoria”. Nel corso della settimana, inoltre, saranno deposte le corone sui cippi albesi che ricordano i caduti.

Sergio Favretto è avvocato, giudice onorario al Tribunale di Torino, autore di testi di diritto amministrativo e penale, da sempre ha coltivato la ricerca storica sui temi resistenziali. Il libro è un omaggio a Fenoglio, ma non solo. È un omaggio a Lorenzo Mondo che fu certamente fra i primi scopritori del talento di Fenoglio e che anni fa avvicinò molti lettori in modo appassionato alle sue pagine. Ed è ancora un omaggio ai tanti partigiani delle Langhe e del Monferrato che vissero la stessa Resistenza di Fenoglio, lo stesso determinato antifascismo, che militarono nelle stesse brigate e divisioni. Al centro, l’esperienza partigiana di Beppe e della sua famiglia, le vicende narrate nelle opere, i protagonisti, i luoghi, richiamati alla verità storica attraverso una operazione di ricognizione puntuale, rigorosa su testimonianze, documenti, immagini. A moderare l’incontro sarà lo storico Mario Renosio.

Una corona d’alloro sarà deposta sul monumento dedicato ai Caduti di Alba durante la prima guerra mondiale, collocato nel “Giardino Vittime dei Campi di Sterminio”, tra via Roma e via Sacco.

Chiara Colombini è ricercatrice nell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” (Istoreto), membro del Comitato Promotore del Centenario Fenogliano e collaboratrice del Centro Studi Fenoglio in diversi comitati scientifici, tra cui quello che ha portato alla realizzazione della mostra “Il vento e la terra”. Il libro si concentra sulle passioni e i sentimenti, quelli che mossero le donne e gli uomini che scelsero la strada della ribellione e della Resistenza durante la guerra. Possiamo comprenderle davvero noi che viviamo un altro tempo e un’altra storia? È quanto prova a fare Chiara Colombini, cogliendo, attraverso diari, lettere e carteggi, queste passioni ‘in diretta’. A quasi ottant’anni di distanza, emerge intatto il fascino di quell’esperienza così centrale per la storia di questo paese, la sua dimensione di profonda umanità, il prezzo pagato da uomini e donne direttamente nelle loro esistenze, il loro lascito. A moderare l’incontro sarà Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi “Beppe Fenoglio”.

L’esposizione, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è a cura di Stefano Maffei, Lucia Baldini e Bruno Murialdo. In mostra cinquanta fotografie ai sali d’argento, in bianco e nero realizzate da Mario Maffei sul set del film “La Grande Guerra” e su altri set. Sono foto che raccontano i protagonisti del film, qualche scena, le ricostruzioni delle trincee e alcuni affettuosi momenti del backstage. Sono istantanee rubate alla troupe nelle pause tra un ciak e l’altro e che spesso colgono gli sguardi sornioni dei due protagonisti, Alberto Sordi e Vittorio Gassman.

In settimana la visita è dedicata esclusivamente alla didattica per le scuole.

Per info e prenotazioni scrivere a: prenotazioni@beppefenoglio22.it. Durante le aperture nel weekend gli studenti delle scuole superiori di Alba saranno presenti in mostra come guide speciali; il progetto PCTO Ti racconto una storia è organizzato in collaborazione con l’Associazione Futur Alba e prevede il coinvolgimento di circa cinquanta studenti.