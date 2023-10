Cuneo, lutto al Cerialdo: è scomparso improvvisamente “Willi” Tagliaferri

“Willi” aveva 45 anni ed era ben conosciuto nella città capoluogo per il suo impegno a livello di quartiere e comunità. Era stato anche candidato alle elezioni comunali di Cuneo del 2017 come parte della lista civica Centro per Cuneo. Militava nell'Accademia dei Giocatori, una realtà associativa dedicata alla promozione del gioco di società da tavolo e di ruolo che l'aveva portato a stringere diverse conoscenze in tutta la provincia: i compagni di associazione l'hanno ricordato sulla pagina Facebook del gruppo, scrivendo “Ci mancherai, Will, grazie di tutto!” su una maglietta firmata da tutti.