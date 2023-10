Dopo il maltempo, a Valdieri la conta dei danni. Giordana: “Regione Terme isolata, attività invernali dovranno chiudere”

“Vorremmo davvero aver concluso la conta dei danni, ma la realtà è che ormai ogni giorni scopriamo dinamiche e scenari nuovi sul territorio. Speriamo la Regione intervenga con qualche tipo di sostegno, come ha già fatto in passato, magari scavalcando l'ostacolo della burocrazia”.

Parla così il sindaco di Valdieri Guido Giordana, a circa quarantotto ore dalla conclusione del passaggio perturbato di venerdì 20 ottobre, che nel suo territorio ha realizzato ingenti danni. Danni che, specialmente nella giornata di ieri, sono stati oggetto di analisi da parte della Protezione Civile, dei carabinieri locali, dell'Ente di gestione del Parco e dei tecnici della Provincia di Cuneo.

Giordana: “I lavori a Terme richiederanno molto tempo”

Lo scenario indubbiamente più critico è quello che riguarda il guado di Terme di Valdieri, che ha tenuto all'impatto con la pioggia e il torrente, ma perdendo la parte di collegamento con la frazione: “Serviranno diversi giorni di lavoro per ripristinare la viabilità – ha spiegato Giordana - : dall'altra parte abbiamo diverse strutture, che dovranno chiudere per la stagione invernale in attesa dei lavori”.

Al posto del Guado la Regione Piemonte ha sovvenzionato il Comune con 1 milione di euro allo scopo di realizzare un ponte fisso, ma la conclusione dei lavori è attualmente prevista per il 2026.

“Ieri abbiamo incontrato dirigenti dell'esercito, che nei prossimi giorni saranno da noi nell'ambito dell'attività 'Valdirex'. Quando hanno capito l'entità dei danni del territorio hanno offerto loro stessi aiuto ma gli interventi a Terme e sul guado saranno probabilmente così tanto ingenti da rendere impossibile un intervento tempestivo” ha continuato il sindaco.

Scenari mitigati da interventi recenti

Ma quello sul guado di Terme è solo uno degli interventi che l'amministrazione comunale dovrà mettere in conto.

Si segnala infatti il riempimento della briglia di contenimento in zona Valasco, occorso in sei ore e che ora risulta da svuotare completamente (ma che ha permesso di 'salvare' la strada). In zona pian del Re una scogliera ha impedito la cancellazione della strada sottostante da parte di due grosse frane, che però andranno rimosse (attualmente la viabilità è stata ripristinata soltanto a utilizzo da parte dei mezzi di soccorso).

La ciclabile tra il ponte Rosso e l'ingresso della cappella di S.Croce è stata porta via per una parte, la Provinciale risulta ugualmente danneggiata e prima di riaprire alcune strade chiuse in via preventiva il Comune si riserva di monitorare il meteo dei prossimi giorni.