Egea, giorni decisivi per la scelta del partner: l'azienda incontra gli azionisti

Manca ormai meno di una settimana a quel venerdì 27 ottobre che rappresenta il temine fissato da Egea Spa per indicare – tra le proposte vincolanti presentate dal Gruppo Iren e dalla società Thaleia - quella utile a individuare il socio di maggioranza in grado di risolvere la crisi di liquidità in cui la multiservizi langarola versa ormai da mesi.

Tra gli azionisti si contano la famiglia Carini con il 56% delle quote insieme a 150 soggetti privati, che assommano il 36% circa del capitale e un centinaio di soci pubblici, che pesano invece per l'8% delle quote. Tra questi ultimi il Comune di Alba rappresenta il primo azionista col 5% circa. La trattativa in corso era stata oggetto di un vivace scontro durante l’ultima seduta del Consiglio comunale albese, durante il quale la minoranza avevano attaccato sindaco e giunta evocando la necessità di un confronto diretto con la società in merito alla scelta che i suoi vertici sono chiamati a operare.