Parte oggi il viaggio di "Storie dell'Arte, la Granda è Bellezza": un podcast da ascoltare e da guardare [PUNTATA ZERO]

Perché raccontare le opere artistiche della provincia di Cuneo? È la domanda che ci siamo posti prima di intraprendere il viaggio di Storie dell'Arte. Una provincia che quotidianamente raccontiamo attraverso i nostri quotidiani online TargatoCN e La Voce di Alba.



Un territorio che molti conoscono per le bellezze naturali: dalle colline patrimonio Unesco di Langhe e Roero, alle sconfinate pianure del Saviglianese e del Fossanese, passando per le vallate del Monviso con i suoi meravigliosi percorsi outdoor. E poi i tanti sapori di un'enogastronomia unica che qui attira ogni anno tantissimi turisti.



Ma la Granda è Bellezza non solo per questo. Terra di confine, crocevia di molte dominazioni, un lascito artistico che qui resiste nei secoli che è di assoluto pregio. E, riteniamo, meriti di essere raccontato.



Parte oggi, con cadenza settimanale, il viaggio di Storie dell'Arte, la Granda è Bellezza un podcast di More News con la voce di Franco Giletta, riprese, montaggio video e audio di Daniele Caponnetto nei principali centri della provincia di Cuneo.



Un piccolo assaggio prima di immergerci nelle meraviglie della Granda.

Storie dell'Arte è un prodotto editoriale di More News. Un viaggio immaginario tra le meraviglie della provincia di Cuneo raccontato dalla voce di Franco Giletta, pittore e profondo conoscitore di opere dell'uomo presenti su questo territorio, tutto da scoprire. Meraviglie artistiche da ascoltare, ma anche da osservare, in un'ideale passeggiata tra i tesori di una delle province più grandi d'Italia, non per niente conosciuta come "La Granda". Tra pianure, colline e montagne, terra di confine con la Francia, crocevia di dominazioni e influenze culturali. Tutto questo è Storie dell'Arte, la Granda è Bellezza. Ogni domenica alle 8,30.





Storie dell'Arte, la Granda è Bellezza



Prodotto da: More News

Testi e voce: Franco Giletta

Riprese e montaggio audio e video: Daniele Caponnetto



