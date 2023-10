Torre San Giorgio, per l'area sportiva un piano da 850mila euro

Il Comune di Torre San Giorgio partecipa al bando “Sport e Periferie 2023” promosso dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli uffici presentano il progetto “Palatorre: hub sportivo e sociale per il territorio”, contenente il piano esecutivo dei lavori di sistemazione e completamento dell’edificio polifunzionale inaugurato nel 2019 e ancora mancante di alcuni servizi, a cominciare dal blocco spogliatoi. All’interno dello stesso programma è prevista la sistemazione del vicino campo da calcio comunale.

Secondo il progetto elaborato dallo Studio Sting di Saluzzo, si prevede un costo complessivo di 845 mila euro, di cui circa 683 mila per lavori a base d’asta, 27,500 euro per oneri della sicurezza e circa 134 mila quali somme a disposizione.

Qualora il progetto fosse finanziato, secondo le modalità previste dal bando, il Comune riceverebbe fondi per 634 mila euro e dovrà mettere a bilancio per l’intervento 211 mila euro, da recuperare attraverso la partecipazione ad altri bandi pubblici, tra cui le misure della Regione dedicate all’impiantistica sportiva del Piemonte e i fondi regionali nell’ambito del Fondo sportivo 2021-2027. Spiega il sindaco Daniele Arnolfo: «La finalità del bando a cui partecipiamo è triplice. Nel valorizzare le aree sportive e il tessuto urbano, si contribuisce attraverso lo sport alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado. Inoltre si può innescare un effetto positivo sui negozi e i servizi di prossimità del paese, in particolare quelli del centro. Tutto questo mantenendo la vocazione originaria della struttura, pensata sì per lo sport, ma anche come contenitore di eventi, come la nostra Sagra del Fritto Misto: nella terza settimana di aprile lo “sport” più praticato a Torre è con le gambe sotto il tavolo!».

Il programma vede coinvolte anche diverse società sportive, in un ambito territoriale ampio. Oltre a quelle che già praticano attività a Torre, di Saluzzo e Savigliano (alcune delle quali sposterebbero qui parte dell’attività agonistica), è in corso una proposta di collaborazione con il Cuneo Volley, la cui prima squadra milita in A2, per corsi di minivolley e pallavolo. All’interno del progetto, inoltre, è prevista la riqualificazione del campo a 7 che affaccia su pizza Cravero, che è la “casa” dell’Atletico Torre San Giorgio, formazione sportiva di punta del paese, con un bel seguito di tifosi.