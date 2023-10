Una domenica d’autunno nella Granda con tanti appuntamenti

Fiera Internazionale del Tartufo ad Alba, Notti delle Streghe a Rifreddo, Festival della Lumaca a Cherasco, la Festa del Marrone a Chiusa Pesio, Sagra d’l Coj a Margarita, Fiero di Son Martin a Casteldelfino, Sagra della Cupeta a Torre Mondovì, Festa d’autunno – Fiero di Quatre a San Damiano Macra, castagnate in tanti paesi, Festival dei Luoghi Comuni a Cuneo, rassegne musicali, spettacoli e cultura: ecco alcune delle tante iniziative in programma per oggi, domenica 22 ottobre

Feste di paese e manifestazioni

Ad Alba prosegue la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con tanti eventi. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 apriranno il Mercato Mondiale del Tartufo e gli stand di Alba Qualità. Nel padiglione sono in programma i cooking show. Sul fronte enogastronomico, ritornano i laboratori dell’Analisi Sensoriale del Tartufo, del Wine Tasting Experience e dell’Atelier della Pasta Fresca. Il mercato della Terra Slow Food si terrà in piazza Pertinace dalle 9 alle 20; sempre oggi ci saranno il grande mercato ambulante e il mercato di Campagna Amica. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà allestito nel Palazzo Mostre e Congressi. Nel corso di questo fine settimana è in programma il Festival della carne e del Pan ëd Langa in cui vengono proposte in degustazione varie tipologie di carne accompagnate dal tipico Pan ëd Langa. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 19 in piazza Risorgimento. Il Festival della Bandiera andrà in scena oggi alle 15, in piazza Duomo, con i migliori gruppi di sbandieratori che si sfideranno con coreografie e colori. Tutti gli eventi su: www.fieradeltartufo.org

A Rifreddo è in calendario la Notte delle Streghe. Il paese è stato teatro nel 1495 di atroci persecuzioni alle streghe, con processi ad alcune donne del luogo ritenute responsabili di eresia. Oggi, 22 ottobre, dall’alba al calar del sole ci sarà la Giornata contadina e la Sagra d’autunno con bancarelle, mercatino dell’usato, musica con animazione e mostra di animali per le vie del paese. Alle ore 12 pranzo nella tensostruttura in piazza della Vittoria. Al pomeriggio caldarroste, cioccolata calda e vin brulè. Sono previsti laboratori per i bambini, attività sportive e “battesimo della sella” con il cavallo. Alle 14 si potrà partecipare a “Mombracco magico”, passeggiata naturalistico magica sulle pendici della montagna di Leonardo. Per tutta la durata dell’evento, in piazza della Vittoria si terranno intrattenimenti vari, street food e polenta stregata.

Appuntamento fino a lunedì 23 ottobre a Cherasco con il “Festival della lumaca helix in allevamento e in cucina” con tanti eventi, tra buon cibo e intrattenimento. Il pranzo di oggi sarà a mezzogiorno e le cene da questa sera a lunedì alle 19.30. Per partecipare alle serate gastronomiche è consigliato prenotarsi scrivendo a: info@elicicolturacie.it. Questa domenica, dalle 10 alle 18, il centro storico sarà animato dalla musica occitana di Quba libre, dal liscio del Panama group, dagli sbandieratori dei gruppi Cherasco 1242 e Città di Fossano, dalle bande musicali Monsignor Calorio di Cherasco e da Il risveglio di Dogliani.

A Chiusa di Pesio la Festa del Re Marrone è in programma fino a questa domenica, 22 ottobre. Oltre ai momenti gastronomici, la festa offrirà ampio spazio anche all’artigianato, con musica, spettacoli e iniziative di promozione del pregiato frutto autunnale. Oggi, fin dal mattino è previsto il grande mercatino a cielo aperto, che spazia dall’artigianato all’eccellenza enogastronomica locale, passando per l'arte e gli antichi mestieri in piazza Ferrero. Le caldarroste saranno protagoniste della giornata insieme alle leccornie a base di castagne. Dalle 12.30, appuntamento per il "Pranzo in onore del Re Marrone" al costo di 20 euro, gradita la prenotazione. Al pomeriggio sono in programma spettacoli e musica itinerante. Programma completo su: www.comune.chiusadipesio.cn.it, aggiornamenti su: www.facebook.com/comunedichiusadipesio

A Margarita appuntamento questo fine settimana con la Sagra d’l Coj. Questa domenica, 22 ottobre, alle 9 aprirà la manifestazione con il mercato dei prodotti tipici artigianali nel centro storico. In paese sono previsti l’esposizione delle vignette umoristiche, l’allestimento di creazioni artistiche, la fiera mercato dell’abbigliamento e le caldarroste degli alpini. Dalle 10 possibilità di visite guidate al giardino, ghiacciaia e alcune sale del castello Solaro della Margarita. Alle 12 Street food della Proloco e alle 16 la premiazione degli allestimenti dell’angolo del cavolo con l’asta del “Coj” in piazzetta del Comune. Dalle 14.30 il concerto dei CoiToni e lo spettacolo del mago Arturo, alle 16 premiazione del concorso l’”Angolo del Cavolo”.

In questo fine settimana a Casteldelfino è in calendario la "Fiero de Son Martin", con esposizione bovina, ovina e caprina, musica e balli tradizionali, enogastronomia con i piatti tipici della Val Varaita. Due le novità di quest’anno: l’arte della scultura in legno di Daniele Viglianco e il laboratorio per bambini “Pastore per un giorno” sulle pratiche della pastorizia a cura degli allevatori. L’appuntamento del laboratorio è alle 11 davanti al Centro pista di fondo. Dalle 9 inizierà la parata zootecnica: ovini, caprini, piccoli animali da cortile, cavalli di Merens, mucche saranno di scena nella vasta prateria dei piani del Mion. Sono previsti il mercatino con banchi e bancarelle in tema con la fiera agricola e la grigliata di carne sotto un tendone all’ora di pranzo a 22 euro. La Fiero sarà l’occasione per gustare nei locali il tipico piatto delle raviole de la Vilo, con menù a prezzo fisso a 25 euro. Durante la giornata dalle 10.00 alle 18.00 sono previsti musica e balli con il complesso folk itinerante “I Sonadur de la Piola”.

Fino ad oggi, 22 ottobre, la frazione Piazza di Torre Mondovì ospita la Sagra della Cupeta. Questa domenica è in programma la fiera dedicata al tipico dolce locale, la cupeta. Per tutta la giornata ci saranno la fiera con i prodotti tipici, le bancarelle e degustazione di cupete. Alle 9.30 pedalata per tutti in e-bike, alle 10.30 pedalata con special bike inclusiva, alle 11 Santa Messa, alle 12.30 polentata, alle 14 Ludobus dell'associazione Macramè e alle 15 castagnata. Info: pagina Facebook proloco Torre Mondovì.



A San Damiano Macra prosegue la “Festa d’autunno – Fiero di Quatre”, con un ricco programma. Questa domenica, a partire dalle 9, è prevista la mostra mercato dei prodotti locali e della tradizione montanara con animazione musicale itinerante con il “Duo buschese” in costume tradizionale. Nel corso della giornata saranno serviti mundai, frittelle di mele e vin brulè. Il “pranzo d’autunno” sarà agli impianti sportivi a partire dalle 12.30. Nel pomeriggio spazio ai balli occitani con la partecipazione del duo “QuBa Libre”. La giornata proseguirà con “Grisulandia”, un’animazione curata dall’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari in cui i bambini potranno vivere un giorno da piccoli pompieri. Non mancherà la rievocazione medievale “Vita da Medioevo”, con laboratori di avvicinamento alla scherma con spade in legno e altri giochi. Sempre per i bambini, verranno proposte passeggiata a cavallo.

Ad Envie la tradizionale castagnata e il mercatino sono in programma per l’intera giornata di oggi, domenica 22 ottobre. Piazza Don Bosio, chiusa al traffico per l’occasione, si trasformerà in un grande teatro agreste dove musica e balli occitani, spettacoli, colori, gusto, tradizione, profumo di “mondaj” e frittelle di mele. Dalle 9 sono previsti il mercatino, l’esposizione delle “cuse” (zucche) e dei prodotti locali, trattori e mezzi d’epoca, presenza ed esibizione dello scultore del legno Fabio Moriena. Dalle 13 ci sarà il primo raduno enviese statico (macchine, microcar, api, moto e scooter) a seguire “mondaj” e frittelle di mele con magia per bambini e famiglie a cura del mago Alby e truccabimbi Egle, premiazione zucche più caratteristiche e più pesanti, musica e balli occitani con I “Sensa nom”. Info: www.argic.it

Appuntamento autunnale della Castagnata anche a Melle. Nel pomeriggio di oggi, 22 ottobre, in piazza Botta sono in programma tante iniziative organizzate dalla Pro Loco. I volontari si occuperanno della preparazione e la distribuzione delle caldarroste e delle frittelle di mele. In piazza sarà allestito il mercato dei prodotti agricoli locali. Ad animare il tutto sarà la musica occitana del gruppo “Folk en Rouge”. La Castagnata avrà inizio a partire dalle 14.30.

A Sant’Anna Collarea, Montaldo Mondovì, “La Sagra della Castagna” è prevista per oggi, domenica 22 ottobre, ed è dedicata a celebrare uno dei prodotti locali più conosciuti e senza dubbio più protagonisti della stagione autunnale. Oggi, dalle 10 ci sarà l’apertura della fiera con stand di prodotti locali di qualità. A mezzogiorno si potrà pranzare con la tradizionale polentata con sugo di porri, ragù e quattro formaggi, accompagnata dall’immancabile vino. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, inizierà la distribuzione delle caldarroste. Nell’arco della giornata sarà possibile acquistare dai produttori locali la rinomata castagna della Val Corsaglia.

La Sagra del Garun di Valdieri è una manifestazione in programma anche per oggi in piazza Regina Elena. Questa domenica, 22 ottobre, per tutta la giornata, nel concentrico ci sarà il mercatino con prodotti di artigianato; Alle 9.45 circa sarà possibile partecipare alle Passeggiate guidate “Alla Scoperta dei tesori di Valdieri” a cura dell’Ecomuseo della Segale. Alle ore 12.30 è prevista la Grande Raviolata sotto la tensostruttura riscaldata con prenotazione in loco fino ad esaurimento posti. A seguire nel pomeriggio concerto occitano e degustazione delle caldarroste.

Appuntamento oggi a Bernezzo con “La castagna a Berness”, una giornata da passare in allegria, tra danze occitane, mostre medievali, yoga, passeggiate, “mundaj”, funghi in mostra e prodotti locali. La castagnata si svolgerà in piazza Martiri e inizierà la mattina: dalle 9, in piazza, ci sarà la fiera con l’esposizione delle bancarelle per la vendita di prodotti tipici locali della Valle Grana. Sempre la mattina, alle 9.30, partiranno due escursioni: una in mountain bike e una a piedi lungo i boschi bernezzesi della collina della Maddalena. In programma anche lo yoga nel bosco e il “Battesimo della sella” per bambini e ragazzi. Alle 10, al mulino di San Pietro ci sarà una rievocazione storica medievale che durerà tutto il giorno e, alle 16, verrà liberato un rapace dal personale del Cras di Bernezzo. Il pomeriggio proseguirà in musica con il gruppo occitano “Li Destartavelà” che si esibirà alle 14.30. La distribuzione di caldarroste, vin brulé e frittelle di mele sarà curata dalla Pro Loco. Per tutta la giornata si potrà visitare la mostra micologica.

Questo fine settimana a Cuneo, il Festival dei Luoghi Comuni propone una serie di eventi che si intrecciano con il tema di quest’edizione della manifestazione, “Pensati giovane”.

Le “Passeggiate fuori dai luoghi comuni” si svolgeranno anche oggi, con partenze ripetute da via Silvio Pellico per arrivare in piazza Torino e viceversa. L’artista Clet Abraham illustrerà ai presenti i delicati inserimenti di sticker di sua ideazione e realizzazione sui segnali stradali del centro di Cuneo. Oggi alle 15.30 il Rondò dei Talenti si animerà con l’incontro e laboratorio “Presi per il naso”. Info e programma completo: www.festivaldeiluoghicomuni.it

Spettacoli, musica e cultura

Terzo e ultimo fine settimana di repliche per il primo spettacolo della stagione del Teatro del Marchesato a Saluzzo, “Serata Omicidio” con la regia di Corrado Vallerotti e che ha visto in scena Leonora Arnolfo, Chiara Miolano, Gabriella Pereyra, Luana Pes, Mattero Rosso e Laura Sassone. Lo spettacolo sarà ancora in scena oggi, domenica 22 ottobre, alle 21. Una commedia brillante e movimentata in cui il giallo diventa comico e assurdo, e un’indagine per omicidio si trasforma in una serata strampalata e divertente. Le cinque protagoniste femminili sono personaggi macchiettistici, con delle caratteristiche ben enfatizzate che contribuiscono alla resa comica della messa in scena. Info: www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it

A Valloriate, nell’ambito della rassegna “Musica in libertà”, oggi, domenica 22 ottobre, alle 17.30 presso la sala polifunzionale, si esibiranno i musicisti del conservatorio Ghedini di Cuneo con un concerto Jazz. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/conservatorio.cuneo

Per la rassegna di teatro per famiglie “Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro” all’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo appuntamento oggi, domenica 22 ottobre, alle 17.30 con lo spettacolo “Il sogno di Stella” della Compagnia Nonsoloteatro di Pinerolo; una storia leggera e divertente che, con i meccanismi della fiaba e con un pizzico d’immaginario infantile, racconta un passaggio, piccolo per i grandi ma grande per i piccoli: il superamento della paura notturna. Sarà proprio l’incantesimo delle parole, una formula magica che accompagnerà Stella verso la grande vittoria contro la paura. Biglietti acquistabili in loco a partire da 60 minuti prima dello spettacolo. Info: www.melarancio.com e www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Alba music festival organizza “Classica”, i concerti della domenica mattina, sotto la direzione artistica di Giuseppe Nova, uno spazio di piacere e cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva dell’annualità albese. La rassegna è organizzata insieme al Centro culturale San Giuseppe e la fondazione Piemonte dal vivo. Nel terzo concerto previsto per oggi alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, ci sarà il direttore artistico Giuseppe Nova. Specialista del flauto traverso, sarà affiancato da Giorgio Boffa al contrabbasso e dal pianista Giovanni Scotta. Musiche di Johann Sebastian Bach, Bolling, Bernstein.

In questo fine settimana appuntamento con la terza edizione della Festa del libro medievale e antico di Saluzzo: la manifestazione libraria per adulti e ragazzi dedicata alla cultura e storia medievale, lette e approfondite attraverso romanzi, saggi, fantasy, lezioni, musiche e performance. Il tema del viaggio nel Medioevo sarà affrontato sotto diversi aspetti: il viaggio propriamente inteso, come itinerario da intraprendere, non senza pericoli, per spostamenti pratici o per necessità di lavoro e commerciali; il viaggio visto come desiderio di scoperta e avventura, come sfida per il superamento di confini e condizioni; il viaggio fantastico, epico e cavalleresco; il viaggio spirituale e mistico in un periodo di fervente religiosità, senza trascurare i pellegrinaggi militari di conquista che furono le crociate in Terra Santa.

Oggi, tra i tanti eventi, nel Centro storico ci saranno le sfilate del Gruppo Storico del Saluzzese con balli medievali e scambi con le spade da parte di cavalieri medievali. Sono in programma incontri con scrittori, l’apertura dei fondi storici della biblioteca, laboratori di calligrafia per adulti, caccia al tesoro per bambini e famiglie, Programma completo: www.salonelibro.it/salone-365-i-festival-tutto-l-anno/festa-del-libro-medievale-articolo/articolo-festa-del-libro-medioevale.html

Questa domenica, 22 ottobre, dalle 15.30 alle 18.00 è in programma una nuova edizione dell’evento “Di voci, immagini e suoni all’ombra di alberi secolari” nel Parco del Castello di Rocca de’ Baldi. Una giornata di poesia orale e visiva, di prosa, con la partecipazione dei poeti e gli scrittori che hanno nel corso degli anni aderito al non-concorso “Seminare parole nella terra”, di quanti vorranno liberamente condividere i loro componimenti e di tutti coloro che semplicemente vorranno ascoltare. Il tema di questo incontro sarà la verdura, le erbe spontanee commestibili, i frutti selvatici, la frutta coltivata da raccogliere in parole, immagini, suoni. Il gruppo di musica occitana l’Adrech dialogherà col suono delle parole, col canto degli uccelli e delle foglie che il vento incomincia a far cadere in questa domenica d’autunno.

La fotografa Bruna Bonino presenterà una videoproiezione sul tema.

L’evento è gratuito e sarà svolto anche in caso di maltempo essendoci spazi coperti.

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo e Craveri. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Scopri gli eventi su: www.castelliaperti.it