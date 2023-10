Marchesato Opera Festival 2023 presenta “In Cammino. Canti e musiche dei pellegrini medievali”

Le melodie che verranno proposte all’Antico Refettorio di San Giovanni sono tratte da raccolte che ne testimoniano la pratica musicale come il Llibre Vermell del Santuario di Monserrat sulla via di Santiago, il Laudario di Cortona, le Cantigas de Santa Maria, i Carmina Burana e altre fonti anonime medioevali.

Nell’ambito del repertorio medioevale il Gruppo propone spettacoli a tema in cui vengono presentati canti in lingua d’oc e musiche per danza di trovatori, canti goliardici dei Carmina Burana, brani per danza e canti attribuiti a pellegrini e viandanti che percorrevano i principali cammini europei.