Saluzzo: grande partecipazione alla Festa del libro medioevale e antico

Continua il viaggio nel Medioevo, tra un appuntamento e l’altro del ricchissimo programma della terza Festa del libro medioevale e antico, fino stasera a Saluzzo. Una vera è propria immersione nell’ “età di mezzo” attraverso romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali, gare di caccia al tesoro, giochi a tema, laboratori e proiezioni cinematografiche.

Epicentro della manifestazione “Il Quartiere” (ex Caserma Musso) in piazza Montebello, dove è il allestito anche il percorso di case editrici specializzate e generaliste e librerie antiquarie.

La dimensione di festa medioevale coinvolge la città con spettacoli in strada. La Biblioteca storica di Saluzzo propone visite guidate alla scoperta dei fondi che hanno costituito il patrimonio librario antico cittadino.

Promotori della manifestazione: la Cassa di Risparmio di Saluzzo e dalla città di Saluzzo, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, la Fondazione Bertoni e con il sostegno di Fondazione CRC e Atl del Cuneese. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Successo per la novità di questa terza edizione: il servizio navetta gratuito Torino-Saluzzo a cura di Buscompany (www.buscompany.it).

Il programma di oggi domenica 22 ottobre

Al Quartiere, il critico d’arte Nicolas Ballario terrà una lectio magistralis dedicata all’Iconografia del viaggio, su come il Medioevo abbia influenzato l’arte dei giorni nostri e su come oggi l’arte intende l’atto del viaggiare.

L’autrice Nicoletta Bortolotti, partendo dal suo libro Un giorno e una donna (HarperCollins) racconterà la vita e le passioni di Christine de Pizan, la prima scrittrice e poetessa, forse femminista ante litteram, che nel Medioevo sostenne con forza la parità di genere (modera Livio Partiti).

Nell’anno del centenario di Italo Calvino, lo scrittore e critico Domenico Scarpa con la lectio magistralis Il medioevo in Italo Calvino guiderà il pubblico in un percorso letterario inedito, alla scoperta delle suggestioni medievali presenti nei romanzi come Il visconte dimezzato, e nei lavori come la traduzione inventiva di I fiori blu di Raymond Queneau.

Alla Festa del libro medievale e antico non poteva mancare un momento dedicato a Chiara Frugoni, scomparsa nel 2022, tra le più note e apprezzate medievaliste, non solo in Italia. Il suo libro postumo edito da Il Mulino Il presepe di San Francesco. Storia del Natale di Greccio sarà presentato dalla medievista Virtus Maria Zallot: un lavoro che ricostruisce come, nel 1223 a Greccio, San Francesco ideò il primo presepe vivente della storia.

La medievista Beatrice del Bo affronterà la morte nella sua lectio dal titolo L'ultimo viaggio. Un cammino di luce, per indagare su come il cammino verso l’Aldilà venisse affrontato e preceduto da una serie di abitudini, regole e convenzioni spirituali e sociali insieme. Del viaggio di Cristoforo Colombo parlerà lo scrittore Fabio Genovesi, che presenterà il suo ultimo libro, apprezzato da pubblico e critica, Oro Puro (Mondadori): la navigazione di Colombo si fa avventura umana, esistenziale e sentimentale, oltre che viaggio nelle violenze e sopraffazioni della conquista delle Americhe.

Attesa al Quartiere la “regina degli scacchi” della Nazionale azzurra Marina Brunello, miglior giocatrice professionista italiana che vanta un ampio palmares, tra cui l'oro alle Olimpiadi individuali nel 2018 e titoli nazionali, individuali e a squadre: nel pomeriggio sfiderà in simultanea trenta scacchisti provenienti da tutto il Piemonte.

Sempre al Quartiere arriveranno: Pasquale Natale con una lezione sugli Ospedali medievali; Marco Piccat con il nuovo libro Il duca e il bastardo. L’invenzione di un’intesa e gli affreschi al Castello della Manta (Centro Studi Piemontesi), presentato con Luca Mana; il giornalista Leonardo Bizzaro in dialogo con antiquari, librai e collezionisti al convegno Viaggio nel tempo attraverso i libri antiche e rari. Storie di libri, librai e collezionisti; Ivana Melloni con il libro Un capitano di ventura tra storia e memoria. Anichino di Bongardo nel Trecento piemontese (Joker Edizioni); Ezio Marinoni e Il libro e l'affresco di Elva (Mille Edizioni) con al centro il pittore Hans Clemer.

Conclude la serata il concerto del MOF-Marchesato Opera Festival, al Monastero Santa Maria della Stella, dal titolo Sii laudato San Francesco, sulla diffusione del francescanesimo e l’arrivo dei cordeliers in Piemonte, con Ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti.

Alle 18,30 di domenica 22 ottobre presso lo “Spazio Incontri” (sempre in piazza Montebello, 1), ci sarà la presentazione de “I racconti di Margherita” - La raccolta dei racconti scritti dagli studenti che hanno partecipato al concorso letterario "Margherita di Foix e il Marchesato di Saluzzo". A cura del Rotary Club di Saluzzo, in collaborazione con Fusta Editore.

Lunedì 23 ottobre, al cinema teatro Magda Olivero, verrà proiettato il film "Chiara"

Ospite d’onore, e ormai presenza fissa del pubblico della Festa, sarà Franco Cardini, storico e saggista specializzato nello studio del Medioevo, docente di Storia medioevale all’Università di Firenze, che il 2 dicembre terrà una lectio magistralis come appendice della manifestazione, all’ex convento di San Giovanni.